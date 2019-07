Cremona | Baby gang organizzava risse per le strade per pubblicarle sui social | 7 arresti

Blastingnews

(Di venerdì 5 luglio 2019) I fatti si svolgevano a: unasi dava appuntamento nelle piazze attraverso inetwork e lì mettevano a puntoe violenze che venivano pubblicate sulla pagina di Instagram ".dissing" agli occhi di migliaia di followers e di chiunque capitasse a turno costretto a subire lo spettacolo di violenza gratuita. Arrestati 7 giovani:nonella piazza centrale I carabinieri dihanno tratto in arresto 7 ragazzi e sporto denuncia ad altri 18 giovanissimi per aver seminato terrore e violenza per ledella propria città. I ragazzini tra i 15 e i 18 anni avevano creato una vera e propriache, sullo stile del celeberrimo film Fight Club, si dava appuntamento per organizzaree picchiarsi. Nel mirino della banda anche giovanissimi. Una volta filmati, gli episodi di violenza venivano postati sulla pagina Instagram per ricevere like ...

