ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2019) Si davano appuntamento suie poi aggredivano altri giovanissimi, postando sulla pagina Instagram “.dissing” gli episodi di violenza. Per questo i carabinieri dihanno eseguito sette ordinanze di custodia cautelare, quattro in carcere e tre ai domiciliari, a carico di ragazzi tra i 15 e i 18 anni che, insieme ad altri diciotto, avevano trasformate alcune vie e piazze della città in veri e propri ring. L'articolosuiper: 7e 18proviene da Il Fatto Quotidiano.

Cascavel47 : Cremona, appuntamenti sui social per maxi-risse: 7 arresti e 18 denunciati - Noovyis : Un nuovo post (Cremona, appuntamenti sui social per maxi-risse: arrestati 7 ragazzi tra i 15 e i 18 anni) è stato p… -