Coppa del Mondo mountain bike 2019 | downhill e cross-country si incontrano a Vallnord

LIVE Marocco-Benin - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : ottavi di finale - i Leoni dell’Atlante favoriti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione ottavi di finale – Probabili formazioni Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Marocco-Benin, incontro valevole per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2019. La manifestazione è entrata ormai nella fase più calda con il primo turno a eliminazione DIRETTA che comincia proprio quest’oggi con il match dell’Al Salam Stadium del Cairo, in ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Berlino 2019 : doppia finale per il bronzo nelle gare miste per le coppie azzurre! : Arrivano altre due possibilità di podio per l’Italia nella quarta tappa di Coppa del Mondo 2019 di Tiro con l’arco in corso di svolgimento a Berlino, in Germania. Dopo una giornata in cui hanno brillato le ragazze del terzetto olimpico (finale per il primo posto con la Germania) ed un Mauro Nespoli sempre più punto di riferimento del nostro movimento (finale per il terzo posto e pass per le Finali di Mosca), quest’oggi sono ...

Coppa d’Africa 2019 - orari e programma delle partite di oggi (venerdì 5 luglio). Come vederle in tv e streaming : Prima giornata di gare negli ottavi di finale della Coppa d’Africa di calcio 2019, in cui si decideranno le prime due ammesse tra le migliori otto del continente, attraverso partite che si preannunciano interessanti e ricche di spettacolo. Entrambe le gare si svolgeranno al Cairo, in Egitto, con Marocco e Benin che apriranno il programma, alle ore 18, mentre più tardi, alle 21, toccherà a Uganda e Senegal. Il programma di giornata: Ore 18 ...

Tiro con l’Arco – Coppa del Mondo : l’Italia brilla nella quarta tappa - le azzurre dell’olimpico in finale per l’oro : Mauro Nespoli vola alla sfida per il bronzo e conquista un posto per le finali di Mosca, così come Sergio Pagni nel compound. Le azzurre dell’olimpico sono in finale per l’oro Il quarto posto con conquista del pass per Tokyo 2020 ai Mondiali, le tre medaglie ai Giochi Europei e ora la finale per il bronzo di Coppa del Mondo. L’estate di Mauro Nespoli è un successo continuo, oggi a Berlino durante la quarta tappa di World Cup, ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Berlino 2019 : Italia in finale per il primo posto col terzetto femminile! Nespoli perde in semifinale ma vola a Mosca : Arrivano ottime notizie per l’Italia da Berlino, in occasione della terza giornata di gare della quarta tappa di Coppa del Mondo 2019 di Tiro con l’arco. Quest’oggi si sono disputate le eliminatorie dei tabelloni individuali e a squadre (escluso il Team Mixed) fino alle semifinali, mentre le finali andranno in scena tra sabato 6 e domenica 7 luglio. Il primo grande squillo di giornata arriva in mattinata con la bella cavalcata ...

Coppa d’Africa - i tifosi della Guinea assediano la casa di Naby Keita : “sei vittima di stregoneria!” : I tifosi della Guinea, preoccupati dalle deludenti prestazioni di Naby Keita, ne prendono d’assalto la casa accusando i parenti di averlo maledetto con un rituale di stregoneria Nonostante sentir parlare di stregoneria, nel 2019, faccia scappare sempre un piccolo sorriso, alcuni aspetti di tradizioni e costumi africani restano legati al mondo esoterico. Basta chiedere ai tifosi della Guinea che, durante la Coppa d’Africa, hanno ...

Coppa del Mondo femminile : la finale è Usa-Olanda - diretta Tv domenica su Rai2 alle ore 17 : E’ Stati Uniti-Olanda la finale dell’ottava edizione della Coppa del Mondo Fifa femminile, che si disputerà domenica 7 luglio allo Stadio Olympique di Lione alle ore 17:00, L'atto conclusivo della rassegna iridata sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai2, pertanto visibile anche in diretta streaming su RaiPlay, oltre che su Sky. Da una parte la tradizione rappresentata dalla Nazionale statunitense, la più titolata di calcio femminile, ...

Coppa America - impresa del Perù : 3-0 al Cile e finale conquistata : Coppa America – Il Perù compie l’impresa. La Blanquirroja domina in semifinale contro il Cile e vola in finale dove troverà il Brasile. Nel “Clasico del Pacifico” partono subito bene i biancorossi che sfiorano il gol con Cueva dopo soli 2′. Il primo tempo è un monologo del Perù. Al 20′ Flores sfiora il gol, al 21′ lo stesso attaccante esterno trova il gol del vantaggio su sponda di Carrillo. Al ...

Atletica - Londra ospita la Coppa Europa dei 10.000 metri : Yeman Crippa guida la delegazione azzurra : L’Italia si presenta con due squadre al completo, sei uomini e sei donne, e con molte punte che possono ben figurare come singoli e per la classifica a squadre Volano a Londra gli azzurri dei 10.000 metri: decolla domani la spedizione per la Coppa Europa di specialità, in programma sabato 6 luglio nella capitale britannica alla Parliament Hill Athletics Track, nel vivace contesto della Night of the 10,000m PBs. L’Italia si presenta con due ...

Tiro con l’Arco – Coppa del Mondo : l’Italia brilla a Berlino - sei azzurri ai sedicesimi di finale nell’individuale : Buona giornata per gli arcieri azzurri alla quarta tappa di Coppa del Mondo di Berlino, in sei raggiungono i sedicesimi di finale nell’individuale La quarta tappa di World Cup sta per entrare nel vivo. Domani sono in programma tutti gli scontri diretti fino alle semifinali individuali e a squadre. l’Italia si presenterà sulla linea di Tiro oltre che con i terzetti con sei arcieri che hanno passato il turno nelle sfide di oggi, si ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Berlino 2019 : avanzano Tonelli - Tonetta e Giaccheri nell’olimpico - bene Fregnan nel compound : Si è disputata quest’oggi la seconda giornata di gare della quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo 2019 di Tiro con l’arco a Berlino, in Germania. Dopo una giornata inaugurale riservata alle 72 frecce di ranking round, il programma è entrato nel vivo con i primi scontri a eliminazione diretta individuali e a coppie. Bilancio odierno agrodolce per l’Italia, che rimane comunque ancora in corsa per il podio in tutti i ...

Ginnastica artistica - Universiadi 2019 : Lara Mori vuole incantare Napoli - Martina Rizzelli torna dopo la Coppa del Mondo : L’Italia cercherà di essere grande protagonista alle Universiadi 2019 che andranno in scena a Napoli dal 3 al 14 luglio. La nostra Nazionale di Ginnastica artistica femminile potrà contare su un terzetto di assoluto spessore desideroso di fare esultare il pubblico che riempirà il PalaVesuvio del capoluogo campano. Lara Mori è cresciuta in maniera esponenziale nelle ultime due stagioni: finalista al corpo libero ai Mondiali e agli Europei, ...

Coppa America - Brasile in finale : le parole del Ct Tite a fine gara : Il Brasile vince e vola in finale. Nel ‘Superclasico’ in Coppa America, i verdeoro hanno la meglio dell’Argentina e sognano il ritorno alla vittoria che manda da 12 anni. A fine match, le parole del tecnico Tite. “Una grande squadra si fa con la testa, il corpo risponde solo se i giocatori mostrano grande forza mentale. Oggi hanno risposto bene alla pressione. E’ stata una grande partita tra due squadre con ...

Tiro con l’arco – Splendido inizio di Nespoli in Coppa del Mondo a Berlino : Tiro con l’arco: Coppe del Mondo Berlino: Nespoli ottimo inizio. Partono bene anche Fregnan e Pagni E’ scattata oggi la quarta tappa di Coppa del Mondo a Berlino (Ger). Subito buone indicazioni per gli azzurri Mauro Nespoli (che in questa occasione cercherà di guadagnare i punti necessari per qualificarsi per la finale di Mosca), Elia Fregnan e Sergio Pagni (alla 50esima presenza nella World Cup), che dopo le frecce di ranking round ...