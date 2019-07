Consiglio di Stato respinge il ricorso TIM sul rimborso per la fatturazione a 28 giorni

Consorso presidi : depositato il ricorso del Miur al Consiglio di Stato : Il Miur ha proposto appello al Consiglio di Stato contro le sentenze del Tar con le quali è Stato annullato il concorso per dirigenti scolastici. Con gli appelli è stata anche chiesta la sospensione con urgenza dell'efficacia esecutiva delle sentenze. "L'annullamento della prova scritta del concorso per i presidi da parte del Tar del Lazio rischia di provocare un autentico disastro, perché duemila scuole rischierebbero di restare ...

Maltempo - il Consiglio dei Ministri dichiara lo stato d’emergenza per Brescia - Lecco e Sondrio : Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle province di Brescia, Lecco e di Sondrio interessati dagli eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 11 e 12 giugno 2019. Per l’avvio delle prime attività di protezione civile sono stati pertanto stanziati 5 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. L'articolo ...

Carta docente Ata ed educatori : no bonus 500 euro dal Consiglio di Stato : Carta docente Ata ed educatori: no bonus 500 euro dal Consiglio di Stato Il Consiglio di Stato conferma quanto previsto dalla Buona Scuola: educatori dei convitti e Personale Ata non hanno diritto al bonus da 500 euro previsto per i docenti. Carta docente: niente bonus per educatori e Personale Ata Secondo il Consiglio di Stato, nonostante gli educatori siano equiparati ai docenti della scuola primaria, chi opera nei convitti “non ha ...

Colpo alla 'ndrangheta in Emilia : arrestato Giuseppe Caruso presidente del Consiglio comunale di Piacenza : Sedici le misure cautelari emesse per presunti appartenenti alla famiglia Grande Aracri di Cutro: tra i destinatari anche il boss Francesco Grande Aracri, già condannato per associazione mafiosa, e i figli Salvatore e Paolo. Salvini: "Avanti tutta contro i clan"

Consiglio di Stato mette i paletti all’eterologa : Il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole al regolamento nel quale sono state introdotte alcune direttive europee sulla fecondazione assistita tramite la donazione di gameti maschili e femminili. Ha anche inserito alcuni paletti per quanto riguarda l’età dei donatori ed il numero di gameti donati. Lo scorso Aprile il Consiglio dei Ministri aveva approvato un regolamento che recepiva la direttiva 2012/39/UE della Commissione. Questa ...