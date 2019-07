Comune di Pescara | Alessandrini | Al centrodestra lasciamo conti positivi e niente

abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 5 luglio 2019)- “Nel pomeriggio di oggi, da sindaco uscente, ho proceduto all’avvicendamento formale anche per la Tesoreria dell’Ente. Un passaggio avvenuto incon la verifica straordinaria di cassa e della gestione del servizio di Tesoreria, come il Decreto legislativo n. 267 del 2000 impone, fatta sulla base dei documenti bancari. Cinque anni fa, dalle mani dell’ex sindaco Luigi Albore Mascia, abbiamo ricevuto una città con iin gravissime condizioni, certificate proprio dal passaggio delle consegne di allora, da cui risultava un saldo negativo di -17.981.189,87 di euro, per via dell’utilizzo della disponibilità di anticipazione, rispetto ai 29 milioni fissati dalla legge e con una forte esposizione debitoria, pari a circa 58 milioni di euro da saldare. Solo a titolo di cronaca ricordo che nel 2009, cioè al precedente passaggio, al sindaco Mascia risultava una ...

