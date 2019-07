wired

(Di venerdì 5 luglio 2019) Arrivano i fondi per la Regione Molise, ma la cartina in favore di comodo share su Facebook mostra le Marche: l’erroraccio è spuntato sulla pagina del Movimento 5 stelle, che in una grafica in cui annunciava interventi contro il dissesto idrogeologico, ha confezionato l’ennesima gaffe politica in chiave geografica. Non è certo la prima volta che accade – di recente, d’altronde, la Lega aveva confuso Urbino con l’Umbria – a dimostrazione che da Trieste in giù il problema non è solo ricordarsi tutte le ventidello Stivale –per i nani, ne manca almeno una in ogni elenco a memoria che si rispetti – ma anche distinguerle avendo davanti agli occhi una cartina. Per correre ai ripari, abbiamo pensato a qualche suggerimento da dare aidi domani qualora si trovassero in difficoltà – che so – davanti a due ambigui perimetriquelli ...

gladerpetrovic : stavo davvero per chiedere come distinguere pg e pv - MilanoCitExpo : Come distinguere le regioni italiane (guida professionale per comunicatori politici)… - PaoloFM : Continuate pure a fare figure di merda imbarazzanti commentando i post sui rifiuti a Roma senza avere una vaga idea… -