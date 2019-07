wired

(Di venerdì 5 luglio 2019) Ricerca del(foto: Daniel McCullough su Unsplash) Definire, trovare, valutare. Questo è ildi un, la figura professionale che individua il talento giusto al momento giusto. Selezionatori, specializzati per settore, che, per conto di un’azienda cliente, ricercano ruoli, in genere con una retribuzione annuale lorda almeno di 70mila euro. “Consigliamo,professionisti, di iniziare a delineare gli obiettivi del ruolo vacante e allora, a ritroso, si potrà definire il profilo della figura che si vuole assumere. Solo così l’inserzione e, poi, il reclutamento potranno avere a giusta efficacia”, spiega Giovanna Marena, partner di K-digital, società esperta dihunting nel. E aggiunge: “Questo è uno dei temi più complessi da sempre per le aziende italiane. Le cosiddette soft skills sia le hard skills non sono facili da dettagliare”. Una volta definito ...

AntoVitiello : @claudio19967 In primis c'è da convincere Gigio, perché vorrebbe rimanere al Milan. Poi da quello che so il club vo… - MilanoCitExpo : Come convincere un head hunter che quel lavoro nel digitale fa per te #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - AlexBream : RT @cieffe27: Quando si insedia una nuova giunta nella tua città si fanno le letterine come a Babbo Natale: io a @loscafandro chiederei di… -