Clima-Energia | nuovo servizio meteo-climatico prevede la produzione di elettricità da

Energia : Consorzio Italiano Biogas per lotta a cambiamenti Climatici (3) : (AdnKronos) - Nel pomeriggio, dalle 14,30 alle 17,30 il direttore CIB Christian Curlisi parteciperà al tavolo intitolato “Biologico e orti rinnovabili, nutrirsi naturalmente” e moderato da Francesco Ferrante (Kyoto Club), cui parteciperanno, tra gli altri, anche Maria Grazia Mammuccini (FederBio), D

Energia : Consorzio Italiano Biogas per lotta a cambiamenti Climatici (2) : (AdnKronos) - Il pomeriggio del 26 giugno, una giovane imprenditrice veneta socia di CIB, Gloria Andretta, racconterà di come a breve attiverà con il padre un impianto di biometano con cui immagina di poter alimentare i vaporetti veneziani. Il 27 giugno dalle ore 10 alle ore 13, il presidente CIB Pi

Energia : Consorzio Italiano Gas per la lotta al cambiamento Climatico : Padova, 24 giu. (AdnKronos) - Anche quest’anno il CIB – Consorzio Italiano Biogas sostiene il Festival Ecofuturo che si terrà al Fenice Green Energy Park di Padova dal 25 al 29 giugno. Il CIB animerà alcune sessioni con interventi dei propri soci e con contributi istituzionali legati alle applicazio

Cambiamenti Climatici - la domanda di energia crescerà fino al 58% entro il 2050 : entro il 2050 il cambiamento climatico, anche se moderato, potranno far crescere la domanda di energia fino a oltre il 58 per cento rispetto a quello che avviene oggi. A rivelarlo è uno studio pubblicato su Nature Communications da ricercatori dell’International Institute for Applied Systems Analysis (Austria), Università Ca’ Foscari Venezia e Centro Euro Mediterraneo sui Cambiamenti climatici (Italia) e Boston University (Usa). Secondo la ...

Cambiamenti Climatici : in futuro servirà ancora più energia per adattarci : Entro la metà di questo secolo, il cambiamento climatico, anche se moderato, porterà ad un aumento della domanda di energia, sia a livello globale che nella maggior parte delle regioni, rivela uno studio pubblicato oggi su Nature Communications da ricercatori dell’International Institute for Applied Systems Analysis (Austria), Università Ca’ Foscari Venezia e CMCC (Italia) e Boston University (USA). Le nostre società dipendono fortemente ...

Clima : Cà Foscari - servirà ancora più energia per adattarci ai cambiamenti (4) : (AdnKronos) - "Più basso sarà il reddito pro capite, maggiore sarà la quota di questo reddito che le famiglie dovranno dedicare per adattarsi agli aumenti della domanda di energia - aggiunge Bas van Ruijven, ricercatore presso Iiasa - Nel caso di rapida crescita demografica considerato da alcuni sce

Clima : Cà Foscari - servirà ancora più energia per adattarci ai cambiamenti (3) : (AdnKronos) - "La questione se il futuro riscaldamento del pianeta causerà un aumento o una diminuzione della domanda di energia è una problematica cruciale - afferma Ian Sue Wing, professore alla Boston University - Se l'uso di energia aumentasse a livello globale e portasse ad ulteriori emissioni

Clima : Cà Foscari - servirà ancora più energia per adattarci ai cambiamenti (2) : (AdnKronos) - Rispetto a scenari in cui la domanda di energia è determinata solo da incremento demografico e reddito, i cambiamenti Climatici porteranno la domanda globale di energia nel 2050 ad un aumento compreso tra l'11% e il 27% se il riscaldamento sarà modesto, e tra il 25% e il 58% se il risc

Piano per Clima ed Energia : un’opportunità per l’Italia di “rimettere al centro le biomasse e il biogas “ : Fiper, in una nota, “esprime apprezzamento per le 9 raccomandazioni rivolte da Bruxelles all’Italia in riferimento al Piano Nazionale per il Clima e l’Energia. La Commissione invita il Governo italiano a innalzare il livello di ambizione per le fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffrescamento (R1); indicazione che FIPER già dal 2008 ha sottoposto all’attenzione del Legislatore, a partire dai dati pubblicati dall’allora ...

Energia : la Climatizzazione pesa per oltre la metà sulla bolletta elettrica degli uffici : La climatizzazione pesa per il 57% sui consumi energetici negli edifici ad uso ufficio, seguita dalle apparecchiature elettriche (26%) e dall’illuminazione (17%) con una spesa media annua al metro quadro di circa 15 euro per la climatizzazione estiva e invernale, di 6,40 euro per le apparecchiature e di 4,40 euro per l’illuminazione[1]. È quanto emerge dal rapporto “Benchmark di consumo energetico degli edifici per uffici in Italia” realizzato ...

Energia e Clima - il commissario Canete : il piano dell’Italia è fattibile ma “deve essere più chiaro” : In riferimento alla proposta di piano nazionale integrato Energia e clima, inviata dall’Italia alla Commissione europea, il commissario europeo Arias Canete, in un’audizione alle commissioni Ambiente, Attività produttive, Politiche Ue di Camera e Senato, ha dichiarato: “In generale il piano italiano è molto ben sviluppato e in linea con gli standard previsti dal regolamento, ma bisognerebbe lavorare meglio sulle sinergie tra i ...