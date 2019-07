‘Cinema all’aperto | Accademia di Francia rende omaggio a Virzì

romadailynews

(Di venerdì 5 luglio 2019) Roma – L’dia Roma-Villa Medicia Paolo Virzi’ nell’ambito della tredicesima edizione del Festival ‘Cinema all’aperto’. La rassegna nei giardini della Villa avra’ inizio lunedi’ 15 luglio con la straordinaria partecipazione del regista che, in conversazione con Cristiano Leone, si raccontera’ al pubblico e con un importante programma che proseguira’ sino al 19 che prevede alcuni dei suoi migliori film: Ovosodo, (1997); La pazza gioia, (2016); Il Capitale Umano, (2014); Caterina va in citta’, (2003); La prima cosa bella, (2010). Paolo Virzi’ sceneggiatore, regista e produttore e’ considerato erede e insieme innovatore della commedia all’italiana. I suoi film hanno sempre affrontato le questioni piu’ drammatiche della nostra vita con ironia e stile ispirandosi ai ...

