Cicloturismo | equipaggiamento da portare durante un viaggio in bici

ideegreen

(Di venerdì 5 luglio 2019) Ilsta vivendo un momento di grande splendore in Italia e non solo: la rivalutazione di concetti come il turismo lento, la possibilità di visitare centri minori unito al senso dell’avventura dato dalla varietà dei paesaggi e alla vivacità culturale e gastronomica rendono questo tipo di esperienza unica nel suo genere. (altro…)dauninIdee Green.

eBikeMania : Cicloturismo in bici elettrica: preparazione fisica, controllo del mezzo e alimentazione -