Ciclismo – Alla vigilia del Tour de France un regalo speciale per Froome | il britannico

Ciclismo - Campionati Italiani 2019 - Davide Formolo : “Quando sono scattato non pensavo di poter arrivare sino alla fine” : Sul traguardo di Compiano è Davide Formolo ad alzare le braccia al cielo e conquistare la maglia tricolore di campione italiano nella prova in linea di Ciclismo su strada: l’alfiere della BORA-hansgrohe si impone per distacco con un’azione solitaria partendo a poco meno di 40 km dall’arrivo. Queste le prime parole a caldo del nuovo campione italiano a Rai Sport: “Tutte le squadre sono andate veramente forte, c’era ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : ultima giornata. ORO di Lodadio agli anelli!!! Marta Cavalli e Salvatore Cavallaro d’argento nel Ciclismo su pista e nella boxe! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDagliERE DEGLI European Games 14.05 GINNASTICA ARTISTICA – OROOOOOOOOOOOO!!!! MARCO Lodadio IN TRIONFO!!!! L’azzurro vince la finale degli anelli con il punteggio di 14.800, mettendosi alle spalle l’armeno Vahagn Davtyan che si ferma 14.766 e l’ucraino Igor Radivilov a 14.733. 14.03 BOXE – Nei -91 kg oro per il russo Muslim Gadzhimagomedov, che batte in finale il ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : ultima giornata. Marta Cavalli e Salvatore Cavallaro d'argento nel Ciclismo su pista e nella boxe! Crescenzo e Maresca in semifinale nel karate : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 13.58 GINNASTICA ARTISTICA – L'armeno Vahagn Davtyan (14.766) sale al comando della classifica provvisoria nella finale degli anelli quando mancano soltanto Marco Lodadio e il turco Ibrahim Colak

Ciclismo – Chris Froome al lavoro sulla sua… pazienza : lo scatto social dalla riabilitazione : Froome, il recupero è lento ma il britannico non perde il sorriso: l’aggiornamento social di Chris per i suoi fan Periodo difficile per Chris Froome: sono passate ormai diverse settimana dal terribile incidente durante la ricognizione della cronometro del Giro del Delfinato, che ha messo ko il britannico del team Ineos. Froome è costretto a guardare da casa il Tour de France, suo principale obiettivo per la stagione 2019 di Ciclismo ...

Ciclismo - Marta Bastianelli rimane senza squadra : “La Virtu chiude per problemi economici - sono alla ricerca” : Marta Bastianelli non parteciperà al Giro d’Italia che scatterà venerdì 5 luglio da Cassano Spinola, la Campionessa d’Europa accusa infatti una tendinite al vasto mediale del ginocchio destro e dunque non si cimenterà con la Corsa Rosa. La 32enne, quest’anno vincitrice del Giro delle Fiandre, ha incominciato a pedalare oggi come ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport dopo uno stop di quasi 10 giorni e si concentrerà sulla ...

Ciclismo : traccia su Gino Bartali alla maturità! Il campione e Giusto tra le Nazioni nelle opzioni per la prima prova scritta : Per i maturandi conoscitori dello sport, ma anche della storia del mondo, questa maturità potrebbe essere difficile da dimenticare. All’interno delle tracce proposte dal MIUR, tra le quali vi sono testi di Giuseppe Ungaretti e Leonardo Sciascia, ne compare una anche su Gino Bartali, tra i più grandi campioni della storia del Ciclismo italiano e non solo. Nato a Ponte a Ema nel 1914 e morto a Firenze nel 2000, Bartali vinse tre Giri ...

Ciclismo - Giro di Svizzera 2019 : Geraint Thomas cade e si ritira! Si teme una possibile frattura alla clavicola per il britannico : La sfortuna sembra non abbandonare il Team Ineos che, dopo aver perso Chris Froome in vista del Tour de France a causa di un brutto incidente al Giro del Delfinato, rischia seriamente di dover fare a meno anche del campione in carica della Grande Boucle, Geraint Thomas. Il ciclista britannico si è infatti reso protagonista di una brutta caduta nella fase finale della quarta tappa del Giro di Svizzera, in cui è finito violentemente a terra ...

Ciclismo : si infiamma il mercato! Elia Viviani alla Cofidis? Movistar : arriva Mas - partono Quintana e Landa : Le ufficialità, come ogni anno, arriveranno solamente a partire da agosto. Il ciclomercato si sta però già infiammando ad inizio estate: tanti i colpi già annunciati, moltissime le trattative in corso. Da segnalare che al momento solamente la metà del gruppo ha un contratto in vista del 2020: tutti gli altri aspettano dunque o di rinnovare o di cambiare casacca. La notizia più importante, praticamente ufficiale, è quella di Vincenzo Nibali alla ...

Ciclismo - Peter Sagan torna in gara al Giro di Svizzera. Lo slovacco alla ricerca della svolta in una stagione difficile : Il Giro di Svizzera 2019 che prenderà il via sabato 15 giugno vedrà in gara diversi protagonisti di primo piano del panorama ciclistico internazionale. Tra questi il nome di spicco è sicuramente quello di Peter Sagan, al rientro in gara dopo un mese di assenza. Il fuoriclasse slovacco sta vivendo la sua stagione più complicata degli ultimi anni: dopo la vittoria al Tour Down Under e un paio di piazzamenti alla Vuelta San Juan, il corridore della ...

Ciclismo - Viviani sprinta : “voglio la prima maglia gialla al Tour. Il declassamento di Orbetello? Mi sono ammazzato…” : Il velocista italiano ha parlato del prossimo Tour de France, soffermandosi anche su cosa non sia andato per il verso giusto al Giro Il Giro d’Italia è ormai alle spalle, Elia Viviani adesso non ha altro in mente che non sia il Tour de France. Il prossimo 6 luglio si parte con la prima tappa di Bruxelles, in palio ci sarà la prima maglia gialla e il velocista italiano ha tutta l’intenzione di prendersela. LaPresse Si tratterà ...

Ciclismo : Quintana vicino alla Arkea - Kittel verso il rientro : Mentre è andato in archivio il Giro d’Italia e si comincia a pensare al secondo grande appuntamento nella stagione delle corse a tappe, il Tour de France, il mondo del Ciclismo vive settimane decisive anche sul fronte del mercato. Molte trattative sono ormai avviate e arriveranno in porto molto prima del 1° agosto, la data che l’Uci ha fissato per ufficializzare i cambi di squadra. In realtà il periodo in cui si stringono gli accordi e si ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali alla Trek-Segafredo. Lo stipendio e le prospettive. Una buona notizia per Giulio Ciccone… : Vincenzo Nibali ha firmato un biennale con la Trek-Segafredo per le stagioni 2020-2021. Ad annunciarlo è stato Massimo Zanetti, patron della Segafredo Zanetti SPA, celebre azienda italiana nota in tutto il mondo per la preparazione e vendita del caffè: l’ufficialità arriverà però solamente ad inizio agosto. Si tratterà del quarto cambio di casacca nella carriera dello Squalo, che fece il suo debutto tra i professionisti nell’ormai ...

Da un carretto pieno di fieno alla bicicletta. Il Ciclismo secondo Mauro Da Dalto : Ci sono i velocisti e gli scalatori, i passisti e i discesisti, soprattutto i vincenti e gli immacolati, quelli che che non si sono mai macchiati di vittorie tra i professionisti. Marco Pastonesi lungo il percorso del Giro d'Italia 2019 ha raccolto le loro testimonianze, le loro voci, i loro ricordi