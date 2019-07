Chicago P D 5 | il primo appuntamento online su Mediaset Play

Blastingnews

(Di venerdì 5 luglio 2019) Ritorna anche quest'anno su Italia 1 il consuetocon una delle serie televisive più interessanti degli ultimi anni, "P.D.". Giovedì 4 luglio, infatti, è stata trasmessa su Italia 1 la prima puntata della quinta stagione, in cui i telespettatori nostrani hanno avuto la possibilità di seguire gli episodi 1, 2 e 3, intitolati Il revisore, Eroi e La Promessa. Nel, Halstead rimane coinvolto in una sparatoria in cui perde la vita una bambina, nel secondo, la squadra del dipartimento dideve trovare i colpevoli di un attentato effettuato nel corso di un Festival e nel terzo, Antonio viene accusato di essere un corriere della droga. Per tutti quelli che il 4 luglio non hanno potuto seguire la prima puntata di "P.D." in diretta su Italia 1, sappiate che avrete sempre modo di rivederne la replica sui canali ufficiali. Dove vedere la replica ...

avadesordre : A Chicago è #NatoOggi nel 1908 il regista #PhilKarlson dirige il primo film che vede MM protagonista… - Nadinele__94 : #ChicagoFire 8: Rivelato il titolo del primo episodio - talkymedia : Chicago Fire 8: Rivelato il titolo del primo episodio -