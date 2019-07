Chelsea | Zola | “I risultati sono stati enormi Sarri farà bene Un calciatore che mi ha

Chelsea - Zola : “Felice per Lampard - ho scoperto tardi che non avrei continuato…” : “Sono felice per lui, è una grande opportunità e spero davvero che faccia bene. Non sarà una passeggiata“. Le parole di Gianfranco Zola, nel giorno del suo compleanno e dopo l’addio ai blues. ‘The Magic Box fa l’in bocca al lupo al nuovo allenatore Frank Lampard. L’uomo del giorno – Gianfranco Zola, “The Magic Box” “Ho scoperto tardi che non avrei continuato, quando ormai negli altri team tutte le ...

