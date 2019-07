Che fine ha fatto Terry Richardson?

Pier Silvio Berlusconi : “Speriamo Che Juve e Napoli arrivino fino alla fine della Champions” : La Champions torna in chiaro su Mediaset. Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente esecutivo ed amministratore delegato, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport: “Dal prossimo autunno la miglior partita del mercoledì di Champions League verrà trasmessa free da Canale 5. La nostra speranza ovviamente è che Juventus e Napoli vadano avanti sino alla fine. Sappiamo che Rai e Sky sono passati per le vie legali, ma siamo sicuri che ...

AnChe Honor nel 5G : il primo device per la fine del 2019 : Non si è affatto bloccata la macchina produttrice di Honor, più che mai intenzionata a lanciare entro la fine dell'anno il suo primo smartphone 5G. Il presidente George Zhao lo ha nuovamente ribadito, come si evince dall'ultimo tweet pubblicato dalla divisione globale del marchio cinese. Non è la prima volta che il massimo dirigente si lascia andare ad esternazioni di questo tipo: era già successo a margine del MWC 2019 di Barcellona, dove il ...

Emmanuel Macron - altra figuraccia sul franco cfa : scaricato dagli africani - Che fine fa la moneta : Addio Françafrique, benvenuti in Cinafrica. Nel 2020, il franco Cfa, la moneta ancorata all' euro e garantita dal Tesoro francese al centro di molte controversie, sarà abbandonato da otto Paesi africani, che al suo posto sono pronti a introdurre una nuova valuta comune, chiamata "Eco", ma agganciata

Popolazione mondiale - la crescita sta finendo ovunque - tranne Che in Africa : Popolazione mondiale, la crescita sta finendo ovunque, tranne che in Africa Fino a poco tempo fa l’emergenza mondiale appariva la sovrapPopolazione. La Popolazione del pianeta a partire dalla rivoluzione industriale ha cominciato a crescere in modo esponenziale, grazie a migliori condizioni di vita, l’aumento dell’età media, il crollo della mortalità infantile. Ora sembra che questa fase sia finita. in base alle ...

Dopo la fine di Lucifer su Netflix - il diavolo di Tom Ellis apparirà anChe in Sandman? : Il 2019 è un anno fortunato per le opere di Neil Gaiman. L'autore non solo ha visto il ritorno di American Gods, serie tratta dal suo omonimo romanzo, e di Lucifer (la quarta stagione è arrivata su Netflix a maggio), ma ha debuttato anche Good Omens, lo show con David Tennant e Michael Sheen basato sul libro Buona Apocalisse a Tutti!. Netflix ha inoltre ordinato la prima stagione completa di Sandman, serie a fumetti scritta da Gaiman per la ...

Il governo è stato battuto alla Camera. Il Pd chiede Che prenda atto della fine : governo e maggioranza battuti alla Camera su un emendamento di Forza Italia e sottoscritto anche dal Pd, votato a scrutinio segreto. Per soli due voti M5s e Lega finiscono in minoranza e passa un emendamento alla proposta di legge sull'azione disciplinare nei confronti dei magistrati per ingiusta carcerazione. Proposta di legge in quota alle opposizioni e promossa da Forza Italia, che però aveva incassato il via libera bipartisan in ...

Caduta Libera - Nicolò Scalfi vince altri 131mila euro. Poi la pessima notizia : Che brutta fine fa : A Caduta Libera, il quiz condotto da Gerry Scotti su Canale 5, continua a impazzare il campioncino Nicolò Scalfi: dopo aver sfiorato la vittoria per 4 serate consecutive, con nove risposte esatte su dieci, ieri è riuscito a sbancare. Ancora. E Scalfi si è portato a casa altri 131mila euro, arrivando

Che fine ha fatto Paperone? Topolino lancia la sfida dell'estate : ecco come partecipare : Al via dal 3 luglio il concorso 'Missione Zione'. Ogni settimana, all’interno del magazine a fumetti, sarà presente una...

Canoa slalom - Coppa del Mondo Tacen 2019 : il fine settimana Che resterà nella storia italiana di questo sport : Tre vittorie in cinque anni, altre tre in due giorni: è la meraviglia dello sport, che tra sabato e domenica ha visto l’Italia della Canoa slalom scrivere certamente la pagina più splendente della propria storia, ma mettere anche una pietra miliare a livello internazionale: le vittorie di sabato di Stefanie Horn nel kayak e di Roberto Colazingari nella canadese, e quella di domenica di Giovanni De Gennaro nel kayak resteranno per sempre un ...

Che fine hanno fatto i gilet gialli? : Un uomo con un gilet giallo, in cui è riportata la scritta “Facciamo bene a ribellarci” fissa alcuni manifesti (foto: JEAN-PHILIPPE KSIAZEK/AFP/Getty Images) Sabato 29 giugno, tra le seimila e le diecimila persone sono scese in piazza in Francia per la 33esima manifestazione dei gilet gialli, un movimento di piazza nato lo scorso 17 novembre per protestare contro il rincaro delle accise sul carburante, e così chiamato per via del ...

Gran Turismo 7 - Che fine hai fatto? : La generazione attuale di console targate Sony sta per concludersi, ma di Gran Turismo 7 nemmeno l'ombra. Il finale del 2020 dovrebbe portare sul mercato (stando almeno a quanto annunciato da Microsoft per la sua Project Scarlett, ndr) le nuove piattaforme dei due big dell'industria, ma la serie di Polyphony Digital non sembra avere alcuna intenzione di palesarsi sulla scena. Una scelta molto particolare, se si pensa che l'ultimo capitolo ...

LIVE Germania-Svezia 1-2 - Mondiali calcio femminile 2019 in DIRETTA : 10' alla fine - ultime speranze per le tedesChe : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 83′ Popp ha tentato di testa il gol del pareggio, ma si alza la bandierina del guardalinee, fallo di fuorigioco per lei. 81′ La difesa svedese è compattissima, sta alzando un vero e proprio muro di fronte alla propria porta. 79′ SCHULT! GRAN PARATA DEL PORTIERE TEDESCO, CHE CONTROLLA BENISSIMO IL DESTRO POTENTE DI JAKOBSSON! 78′ Si può ripartire! 76′ Ecco il ...

Ossessione senza fine - su Raidue un medico Che prende troppo a cuore i suoi pazienti : E' una vera e propria saga quella che parte con Ossessione senza fine, il film-tv in onda questa sera, 29 giugno 2019, alle 21:05 su Raidue. Una saga che ha al centro un inquietante personaggio, il Dr. Beck (Eric Roberts), medico molto esperto ma anche instabile.Ossessione senza fine, trama Il Dr. Beck, infatti, è un apprezzato chirurgo, che però non riesce a trovare una compagna. Cerca spesso di fissare degli appuntamenti online, ma quando ...

Uomini e Donne - Che fine hanno fatto Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi? Parla lei : Che fine hanno fatto Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi di Uomini e Donne? La coppia è nata qualche mese fa, quando lui, tronista, ha deciso di uscire dal programma con lei e non con Giulia Cavaglia, poi diventata a sua volta tronista. Beh, a differenza degli ultimi ex protagonisti del trono classico che sono già ‘scoppiati’, la loro relazione procede a gonfie vele. Lorenzo e Claudia convivono a Latina, città dove si trova anche la famiglia ...