Charmed | la nuova serie televisiva dal 7 luglio su Rai 2 | remake di ' Streghe'

Blastingnews

(Di venerdì 5 luglio 2019), dal titolo originale, andrà in onda domenica 7su Rai 2 alle 21:05, il telefilm è ispirato ad una delletelevisive cult andate in onda dal 1998 al 2006 dal titolo '', la quale tuttora vanta milioni di fan affezionati in tutto il mondo. Lanarrava le particolari vicende ambientate a San Francisco delle tre sorelle Halliwell: Prue (Shannen Doherty), Piper (Holly Marie Combs) e Phoebe (Alyssa Milano), dotate di poteri magici e intente a lottare contro il male. Nelle tre sorelle che lotteranno tra il bene e il male saranno Maggie, Macy e Mel.è stata già trasmessa dal 2018 negli Stati Uniti ed ha avuto un discreto successo, pertanto i produttori hanno deciso di rinnovarla ulteriormente, aggiungendo nuovi episodi alle 22 puntate già andate in onda in America. La prima stagione sarà trasmessa in Italia daa settembre, con ...

L_OrsoBit : Come nei primi anni del 2000 siamo rimasti deliziati dalle magiche avventure del trio, questa domenica 7 luglio una… -