Caso Scieri | indagato ex capitano della Folgore

ilgiornale

(Di venerdì 5 luglio 2019) Francesca Bernasconi Emanuelevenne ucciso 20 anni fa, nella caserma di Pisa. Secondo gli inquirenti si è trattato di nonnismo Sono passati quasi 20 anni dalla morte di Emanuele, l'allievo paracadutista trovato morto nella caserma Gamerra di Pisa. E ora, per quella morte, è stato iscritto sul registro degli indagati l'ex comandanteEnrico Celentano, 76 anni. Le accuse che gli vengono contestate sono, secondo quanto riposta il CorriereSera, favoreggiamento e false informazioni al pm. Salgono così a 4 gli indagati per la morte del 26enne che fu ucciso la notte del 13 agosto 1999, a seguito di atti di nonnismo, da parte di suoi commilitoni. Con l'accusa di omicidio volontario in concorso, sono stati arrestati l’ex caporale Alessandro Panella di Cerveteri, Andrea Antico, militare dell’esercito in Romagna e Luigi Zabara, di Frosinone. Alessandro ...

dzeta_1 : RT @pentothal78: ovviamente non conoscevamo i dettagli, ma già vent'anni fa tutti sapevamo cosa fosse successo in quella caserma di merda.… - NewSicilia : Nuovi sviluppi sul caso della morte del parà siracusano, trovato cadavere nell'agosto 1999. #Siracusa #Pisa #Scieri #Celentano - ValerioMinnella : RT @ppiersante: Attenziò, Battagliò Indagato il Gen. Celentano x la morte di Scieri -