Caso Icardi | Pedullà | “Napoli alla finestra | servono due step per l’argentino La

Sconcerti : “ Caso Icardi - Conte deve gestire anche i panni sporchi” : Sul Corriere della Sera Mario Sconcerti si sofferma sul caso Icardi , che definisce: “l’affare più importante del mercato, dovunque andrà a giocare in Italia” A 26 anni, con 122 reti in Serie A, Icardi costa la metà di un anno fa e vale la metà di quanto varrà l’anno prossimo, scrive. Non solo: è un grande affare tecnico, perché se fosse affiancato a Ronaldo, nella Juve, a Milik nel Napoli, a Dzeko nell’Inter o a ...

Juventus - in Caso di arrivo di Icardi - probabile cessione di Mandzukic e Higuain (RUMORS) : Questa settimana potrebbe essere quella decisiva per l'ufficializzazione del nuovo tecnico bianconero. Numerose indiscrezioni danno vicino Maurizio Sarri, ma non sono da escludere possibili sorprese. Nel frattempo la dirigenza continua a lavorare sul mercato, cercando di allestire una squadra in grado di competere in Serie A ed in Champions League. L'unico arrivo certo in estate per adesso è quello di Aaron Ramsey, mediano gallese dell'Arsenal, ...