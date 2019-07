Cara mamma | se vuoi puoi venire ma non ci manchi tutti i giorni

ilfoglio

(Di venerdì 5 luglio 2019), mianche tu e scusa se non ti ho risposto ma stavo facendo la doccia. Dopo non ti ho risposto perché stavo facendo il bagno. Poi non ti ho risposto perché ero in canoa. Poi mi hai videochiamato ma non ho sentito. Poi quando mi hai scritto ero in sala giochi. Poi mi si è scaricato

apancy : 5 luglio 1993-5 luglio 2019 Cara Arianna Lax l'anno scorso ti avevo promesso di non scriverti piu le mie litanie da… - 0lsk3 : - Perché tua figlia 15enne non veste un bikini in spiaggia come tutte le altre ragazzine? - Perché, cara mamma oche… - oggiunaltropost : Dalla zia (barzelletta): Barzelletta divertente. Freddura dalla zia: La piccola giovanna va a trovare sua zia. Ad u… -