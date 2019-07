Cannes Yachting Festival 2019 – Absolute presenta due nuovi yacht di lusso GALLERY

sportfair

(Di venerdì 5 luglio 2019)protagonisti della nautica durante ilL’appuntamento più importante della nautica in Europa è ormai alle porte. Il tappeto rosso è pronto a dare il benvenuto ai più grandi appassionati del settore, oltre che a migliaia di curiosi che accorreranno da ogni parte del mondo per conoscere dal vivo 638 imbarcazioni dai 2,40 a 50 metri. Dal 1977, losi svolge tutti gli anni a settembre nella scintillante baia di, in una enclave lussuosa ed elegante. L’appuntamento per quest’anno è da Martedì 10 a Domenica 15 Settembre. Tra le eccellenze internazionali presenti, spicca una realtà tutta italiana:, produttrice didinelle categorie Fly e Navette dai 47 ai 73 piedi, che anche quest’anno ha in serbo delle novità davvero “assolute”. In tale occasione presenterà infatti una rosa di ben ...

