Cani | ricette e razzismo | l’Italia vista dai profili social dei miei parenti

(Di venerdì 5 luglio 2019) Una banalità: la caratteristica più importante della nuova Lega di Matteo Salvini, quella che le ha permesso di passare dal 4 al 40 percento in un giro di elezioni, è l’aver ampliato la propria base di consenso oltre il suo storico zoccolo duro di padroncini del nordest a cui preme delocalizzare (e magari, se capita, sparare ai ladri), affiancandogli una larga sezione della working class italiana. È il famoso adesso gli operai votano la Lega – che non riguarda solo gli operai ma anche impiegati, dipendenti pubblici, pensionati: il popolo, insomma. Questo blocco di consenso che si sta coagulando intorno alla Lega e al Capitano è sempre meno elettorale e sempre più uno spirito dei tempi e una concezione del mondo. Conosciamo tutti i mecsmi alla base della propaganda leghista, la famosa Bestia e gli effetti che produce la sovraesposizione 24/7 al lavoro dello staff di Luca Morisi. Ma ...

