Calciomercato Milan | offerta per Veretout | 13M + Biglia | no della Fiorentina

Calciomercato venerdì 5 luglio : Bennacer-Milan - è fatta. Napoli su Icardi. Higuain apre alla Roma : Calciomercato 5 luglio- Ecco tutte le trattative di venerd’ 5 luglio. JUVENTUS– Ufficializzato Buffon, i bianconeri concentreranno le loro attenzioni su De Ligt. Prima offerta ufficiale presentata da Paratici, cifra intorno ai 70 milioni di euro. L’Ajax ne chiede circa 10 in più. Prossimi giorni decisivi. Napoli– Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, il […] L'articolo Calciomercato venerdì ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Due nomi nuovi per il Milan - asse attivo Genoa-Torino - il punto sulla B : DUE nomi nuovi PER IL Milan – Nelle ultime ore pare scemato l’interesse per Dani Ceballos, ma si insiste per Mariano Diaz, attaccante (l’ultima stagione al Lione) in grado di giocare anche da trequartista. Il prezzo è abbordabile: si parla di 20-25 milioni. I rossoneri stanno provando ad imbastire la trattativa sulla base del prestito con obbligo di riscatto. Sempre vivi i contatti per Lovren del Liverpool. Il centrale croato è ...

Calciomercato Milan - è fatta per l’arrivo di Bennacer in rossonero : le cifre dell’operazione : La società rossonera ha chiuso per l’arrivo di Bennacer, raggiungendo nella giornata di oggi l’accordo con l’Empoli Il Milan ha chiuso per l’arrivo di Ismail Bennacer, nuovo rinforzo per il centrocampo di Marco Giampaolo. Il club rossonero ha raggiunto un accordo con l’Empoli sulla base di 16 milioni di euro più uno di bonus, aumentando la prima proposta di 13 messa sul piatto dalla società di via Aldo ...

Calciomercato - le ultime trattative : il Milan su Bennacer - scambio Genoa-Torino : ultime ore attivissime di Calciomercato, trattative non solo in Italia ma anche all’estero. Si parla ormai da tempo dell’arrivo al Barcellona dell’attaccante Griezmann in uscita dall’Atletico Madrid con i blaugrana pronti a pagare la clausola da 120 milioni. L’accordo è stato trovato da tempo ma la possibilità di arrivare a Neymar ha cambiato le carte in tavola, l’attaccante brasiliano sarebbe preferito ...

Calciomercato Milan - Bennacer l’ultima idea : incontro con l’Empoli : incontro in corso tra Milan ed Empoli per Bennacer: il mediano algerino piace ai rossoneri come possibile rinforzo a centrocampo.“powered by Goal”Messo a segno nelle scorse settimane il colpo Rade Krunic, il quale deve solo essere ufficializzato, il Milan è tornato a trattare con l’Empoli per sondare il terreno sul possibile acquisto di un altro gioiello del club azzurro: Ismael Bennacer.Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, ...

Calciomercato Milan - Nastasic nome nuovo per la difesa : lo Schalke 04 può privarsene : Nastasic è l’ultima idea in casa Milan per rinforzare la difesa: i rossoneri non mollano nemmeno Praet a centrocampo, da convincere la Sampdoria.“powered by Goal”Un centrale difensivo. Questo il profilo che gli uomini mercato del Milan hanno indicato come una delle priorità per questa sessione di mercato estivo; profilo che potrebbe corrispondere al nome di Matija Nastasic.Allo Schalke 04 dall’estate del 2015, il serbo è infatti uno ...

Calciomercato Milan - i rossoneri fanno la spesa in casa Empoli : dopo Krunic ecco Ismael Bennacer : Il club rossonero ha incontrato oggi il direttore sportivo dell’Empoli per parlare di Ismael Bennacer, centrocampista che piace a Maldini Non si raffredda l’asse Milan-Empoli e, dopo l’operazione Krunic, potrebbe andare in porto anche quella per Ismael Bennacer. Secondo quanto riferito da Gianlucadimarzio.com, i dirigenti rossoneri hanno incontrato questa mattina Accardi, direttore sportivo del club toscano per parlare ...

Calciomercato Milan news/ Stallo per Gigio Donnarumma - Ultime notizie - : Calciomercato Milan news: Ultime notizie giovedì 4 luglio 2019. Nastasic il nome nuovo, Stallo per Donnarumma: voci e indiscrezioni sulle trattative.

Calciomercato Milan - Mariano Diaz offerto dal Real Madrid : Il Real Madrid ha proposto Mariano Diaz al Milan: l’attaccante è considerato un esubero dai blancos, i rossoneri continuano a sognare anche Ceballos.“powered by Goal”Asse caldo tra Milan e Real Madrid. Completata l’operazione per portare in rossonero Theo Hernandez, con il trasferimento del giocatore che verrà ufficializzato a breve, il Diavolo è rimasto in contatto con le merengues per parlare ancora una volta di Dani ...

Calciomercato Milan - nuovo arrivo nel reparto portieri : colpo in prospettiva per il club rossonero : Il club rossonero ha messo le mani su Andreas Jungdal, giovane portiere classe 2002 proveniente dal Vejle Il Milan guarda al futuro e mette le mani su un giovane portiere classe 2002, si tratta di Andreas Jungdal e proviene dal Vejle. Il giocatore danese è considerato uno dei profili più interessanti del panorama europeo, per questo il club rossonero ha deciso di ingaggiarlo facendogli sostenere nella giornata di oggi le visite mediche ...

Calciomercato Milan - Jungdal alle visite mediche : visite mediche con il Milan per Andreas Jungdal, portiere 17enne che a febbraio aveva svolto un periodo di prova con i rossoneri.“powered by Goal”Non solo al presente, il Milan pensa anche al futuro e al rafforzamento del settore giovanile che da oggi ha un nuovo innesto: si tratta di Andreas Jungdal, portiere danese classe 2002 (è alto 1,95 m) proveniente dal Vejle.Come riportato da ‘Sky Sport’, il ragazzo si è presentato alle ...

Calciomercato Milan – Due nomi nuovi - spuntano le idee Nastasic e Mariano Diaz : preso un portiere : Il Milan inizia a muoversi sul mercato. Nelle ultime ore pare scemato l’interesse per Dani Ceballos. Il Real Madrid ha aperto al prestito secco, mentre il Milan vuole il diritto di riscatto e non intende prendere calciatori che poi non diventeranno suoi. Ecco perché con il Real Madrid si insiste per Mariano Diaz, attaccante (l’ultima stagione al Lione) in grado di giocare anche da trequartista. Il prezzo è abbordabile: si parla ...

Calciomercato Milan - preso Jungdal e arrivano le offerte per Nastasic e Dijks : Il Milan nella tarda serata di ieri ha accelerato le trattative per il danese Andreas Jungdal, portiere classe 2002. Il giocatore sta già svolgendo le visite mediche nella sede rossonera e secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio questo acquisto farebbe presagire ad una cessione di Gianluigi Donnarumma. Infatti il giovane portiere danese potrebbe crescere per qualche stagione all'ombra dello spagnolo Pepe Reina, per poi cercare di seguire ...

Calciomercato Milan NEWS/ Ora Nastasic è un affare! - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO MILAN NEWS: Ultime notizie giovedì 4 luglio 2019. Nastasic dello Schalke il nome nuovo: ecco voci e indiscrezioni sulle trattative di mercato.