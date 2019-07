Calciomercato Juventus | il difensore nega il trasferimento alla Juve

Calciomercato Juventus - fra i colpi possibili ci sarebbe Icardi : Sono ore bollenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero sta lavorando incessantemente per rinforzare la squadra, accontentando così le richieste del nuovo tecnico Maurizio Sarri, che ha le idee ben chiare. Sarri punterà infatti su un calcio molto offensivo, ma partendo dalle caratteristiche tecniche dei calciatori a sua disposizione. Uno dei pallini del tecnico napoletano è Mauro Icardi, da tempo seguito dalla ...

Calciomercato Juventus - dalla Spagna : Ajax ‘irritato’ su affare De Ligt : Nuovi scenari riguardanti l’affare Juventus-De Ligt. Negli ultimi giorni, accelerata dei bianconeri che hanno scalzato il Barcellona. Ma, fanno sapere dalla Spagna, l’Ajax non ha ancora completamente chiuse le porte ai blaugrana. Motivo? Gli olandesi si sarebbero ‘irritati‘ dal comportamento della Vecchia Signora. ‘Marca‘ riferisce infatti che la società di Amsterdam non avrebbe gradito il fatto che la ...

Calciomercato Juventus - Pogba scuote lo United e il Real avrebbe pronta l'offerta : Paul Pogba continua ad essere il sogno del Calciomercato dalla Juventus. Il francese è sempre più ai ferri corti con il Manchester United che potrebbe anche lasciarlo partire ma solo a seguito di un’offerta da 160 milioni di euro. Dall’Inghilterra raccontano oggi che il giocatore ha una gran fretta di lasciare i Red Devils e non vorrebbe nemmeno partire per la tournèe organizzata in Australia, mentre in Spagna scrivono che il Real Madrid è ...

Calciomercato Juventus - niente ritorno per Benatia : “Rimarrò all’Al Duhail” : Dopo quello di Buffon, non ci sarà un altro ritorno in casa Juventus. Medhi Benatia ha infatti conferrmato il suo futuro: “Rimarrò all’Al Duhail”.“powered by Goal”In casa Juventus si è appena vissuto un grande ritorno, dopo quello di Leonardo Bonucci l’anno scorso: a Torino si è rivisto Gianluigi Buffon, tornato ufficialmente in bianconero.Chi invece con ogni probabilità non tornerà a vestire la maglia della Vecchia ...

Calciomercato Juventus - liste già complete : serve una cessione per ogni acquisto : La Juventus deve sfoltire la rosa per inserire nelle liste i prossimi acquisti. I primi a partire saranno Perin, Pjaca, Higuain e Mandzukic.“powered by Goal”Problemi di abbondanza alla Juventus dove, oltre agli acquisti già perfezionati di Luca Pellegrini, Ramsey, Rabiot e Buffon, c’è da fare i conti con i ritorni di Marko Pjaca e Gonzalo Higuain.Attualmente quindi la rosa bianconera è composta da 26 elementi ma, secondo le regole imposte ...

Calciomercato Juventus : de Ligt slitta - per Icardi gli ostacoli si sarebbero moltiplicati : Piccolo stop per de Ligt e nuovi ostacoli per Icardi. Le ultime notizie riguardanti il Calciomercato della Juventus si possono riassumere così. Per il difensore ieri è stata formulata la prima offerta che l’Ajax ha rispedito al mittente con un secco “no, grazie”. I lancieri sanno che devono cedere il proprio capitano, ma per ora tengono duro sulla cifra e non vorrebbero fare sconti. Si scalda sempre di più anche il fronte dell’attaccante ...

Calciomercato Juventus Bonucci : c’è una nuova pista - ecco le richieste : Calciomercato Juventus Bonucci: le trattative bianconere entrano finalmente nel vivo e la società sta cercando di fare cassa per chiudere gli affari non ancora definiti: De Ligt per la difesa, ma soprattutto Zaniolo, Chiesa e Icardi per completare gli altri reparti. Se in avanti il principale indiziato a lasciare la squadra è l’argentino Higuain, che […] More

Calciomercato Juventus : Buffon svela numero - portiere titolare e Capitano : Calciomercato Juventus: Buffon sulla prossima stagione. Gianluigi Buffon, da poche ore di nuovo portere della Juventus, dallo Juve Store di Milano ha parlato del proprio futuro e di quello della squadra. Sul ruolo che avrà nella squadra ha ribadito che proverà a farsi trovare pronto e che il portiere titolare sarà l’assai più giovane Szczesny. […] More

Calciomercato Juventus - secondo 'Marca' si cercherebbe Bale per vincere la Champions : Continuano ad arrivano indiscrezioni molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. La dirigenza bianconera ha intenzione di costruire una squadra altamente competitiva per la prossima stagione, nella quale sarà allenata da Maurizio Sarri. Si stanno dunque cercando giocatori funzionali alle idee tattiche del nuovo tecnico e, stando a quanto riporta la stampa spagnola, la Juventus starebbe valutando con grande attenzione ...

Calciomercato Juventus - Higuain più conguaglio per Zaniolo : La Juventus monitora la situazione relativa a Zaniolo: l’idea più recente è quella di uno scambio con Higuain, con conguaglio a favore della Roma.“powered by Goal”Da quel pizzino lasciato inavvertitamente (oppure no) in un ristorante ne è passato di tempo: da allora Fabio Paratici non ha smesso di seguire l’evoluzione di Nicolò Zaniolo.Il gioiello della Roma è il profilo che rispecchia tutto ciò che la Juventus chiede per un ...

Calciomercato Juventus - De Ligt si complica : l’Ajax chiede 87 milioni : La Juventus continua il pressing per Matthijs De Ligt: l’Ajax chiede 87 milioni, più o meno la stessa cifra pagata dal Liverpool per Virgil Van Dijk.“powered by Goal”La Juventus non molla Matthijs De Ligt. Dopo aver raggiunto l’accordo con il ragazzo (quinquennale da 7,5 milioni fissi più bonus per un totale di 12), la ‘Vecchia Signora’ è in piena trattativa con l’Ajax per trovare una quadra sul prezzo del ...

Calciomercato Juventus - si valuterebbe lo scambio Mandzukic-Darmian col Manchester United : Sono già arrivate importanti operazioni di mercato per la Juventus in questo inizio luglio: dopo Ramsey dall'Arsenal, la Juventus ha ufficializzato gli acquisti del terzino sinistro Luca Pellegrini dalla Roma e di Adrien Rabiot, centrocampista in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain. In questa giornata del 4 luglio sono previste le visite mediche di Gianluigi Buffon che quindi diventerà probabilmente il secondo portiere della ...

Calciomercato Juventus - Icardi a un prezzo irrisorio : c’è una strategia : Secondo ‘Il Corriere della Sera’, la Juventus avrebbe chiesto a Icardi di restare all’Inter un altro anno per poi acquistarlo a condizioni favorevoli.“powered by Goal”Alcuni sogni estivi sono destinati a rimanere tali, altri possono essere rimandati e ripresi in un secondo momento: lo sa bene la Juventus che da tempo coltiva l’idea di strappare Mauro Icardi all’Inter.Il centravanti argentino è in uscita per ...

Calciomercato Juventus - Cancelo piace al Barcellona : può sostituire Semedo : Con Cancelo in uscita, direzione Barcellona o Manchester City, la Juventus ha già pensato al sostituto: torna di moda Darmian, nel mirino da tempo.“powered by Goal”Con le sue caratteristiche tecniche e atletiche potrebbe essere perfetto per la Premier League ma ora nel suo futuro torna a farsi sempre più insistente l’ombra della Liga (dove ha già giocato nel Valencia). Joao Cancelo è il giocatore che la Juventus ha scelto di cedere per ...