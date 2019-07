Calciomercato Inter | Barella + Vidal | il tecnico Conte boccia Nainggolan | può andare in

Calciomercato Inter - Zanetti allontana il Barcellona : “Nessuna offerta per Lautaro Martinez” : Il vicepresidente dell’Inter blinda Lautaro Martinez all’Inter e allontana le voci sul Barcellona: “Messi lo ha chiesto? Me lo lasci un altro po'”.“powered by Goal”L’eliminazione dalla Copa America per mano del Brasile ha lasciato comunque una certezza in casa Argentina: la buona intesa tra Lautaro Martinez e Lionel Messi avrebbe convinto la Pulce a chiedere l’acquisto dell’attaccante dell‘Inter, ...

Calciomercato Inter – Il Cagliari accetta l’offerta della Roma per Barella - ma il giocatore vuole solo i nerazzurri : Il Cagliari accetta l’offerta della Roma per Barella, ma il giocatore vuole solo l’Inter: se le parti dovessero riprendere le trattative si arriverà alla chiusura La cessione di Barella inizia a farsi complicata. Inter e Cagliari avevano un accordo di massima sulla base di 36 milioni più bonus e il giocatore aveva già dato il suo ok. Al momento dell’accordo finale però, l’Inter è ‘scomparsa’, per usare le parole del presidente Giulini, ...

Romelu Lukaku resta l'obiettivo principe dell'Inter: dei 70 milioni richiesti dal Manchester United, 13-15 potrebbero arrivare dal Parma per Karamoh. Le sue scelte l'Inter le ha fatte da un pezzo: Mauro Icardi out, Romelu Lukaku in. E' il pensiero di Antonio Conte che non vuole intoppi di natura caratteriale durante l'avventura milanese, conscio delle difficolta che l'ambiente Interista ha

Calciomercato : all'Inter arrivano Godin - Sensi e Lazaro : Gli attacchi fanno vendere i biglietti, le difese fanno vincere i titoli. E l’Inter di Antonio Conte, in pieno Calciomercato, mira ai secondi per mettere fine al lungo digiuno del popolo nerazzurro. Forte di una base già molto valida, con l’accoppiata centrale Skriniar-De Vrij che l’anno scorso si è dimostrata una delle coppie più efficaci della Serie A, l’Inter quest’anno potrà contare ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno – Nome nuovo per l’attacco dell’Inter - il Napoli è scatenato : la Roma ‘italiana’ : Avrebbe dovuto essere la stagione della consacrazione dopo la semifinale di Champions dell’anno scorso ed i buoni propositi estivi. Ma è accaduto invece tutto il contrario: annata fallimentare per la Roma, con la rivoluzione tecnica attuata in inverno e la ‘deRomanizzazione’ avvenuta poche settimane fa. Si riparte, con tante critiche e nuovi progetti. Tra questi, un allenatore straniero ma ‘frizzante’ e sbarazzino. Il tecnico, sì, ma non ...

Calciomercato Inter - l’agente di Lukaku mette fretta ai nerazzurri : “se lo vogliono - devono muoversi” : Federico Pastorello ha incontrato nel pomeriggio la dirigenza dell’Inter per parlare di Romelu Lukaku, obiettivo dichiarato per l’attacco nerazzurro L’Inter continua a lavorare per Romelu Lukaku, i dirigenti nerazzurri hanno incontrato nel pomeriggio Federico Pastorello, agente dell’attaccante del Manchester United. LaPresse/Reuters La trattativa è complessa ma non impossibile da portare a termine, ma la società del ...

Calciomercato Inter - la situazione : stallo Barella e Lukaku - Dzeko si allontana ma spunta un altro nome… : E’ tra le squadre che, dopo il colpaccio in panchina, si è maggiormente rafforzata, e si candida a recitare il ruolo di anti-Juventus. Ma non è finita qui. Dopo Godin, Lazaro e Sensi, l’Inter non vogliono fermarsi. In stallo la situazione Barella, si attende di capire come si muoverà il calciatore e conseguentemente il Cagliari. In stand-by anche la questione Lukaku. Il belga ha già dato l’ok per l’arrivo in ...

Calciomercato Sampdoria - ultime notizie : Andersen-Lione - asse con l’Inter : Calciomercato Sampdoria, ultime notizie: Andersen-Lione, asse con l’Inter Dopo l’era Marco Giampaolo, passato al Milan, per la Sampdoria è tempo di ripartire da Eusebio Di Francesco. In attesa di capire il futuro della società, i blucerchiati si muovono sul mercato tra entrate ed uscite: ecco le ultime notizie in merito. Calciomercato Sampdoria: in entrata si fanno diversi nomi La Sampdoria sembrerebbe essere alla ricerca di ...

Calciomercato Inter news/ Pronti 40 mln per Barella no contropartite - Ultime notizie - La squadra nerazzurra continua nelle sue operazioni estive: ecco tutte le voci e indiscrezioni.

Calciomercato Inter : nuovo incontro Marotta-Giulini per sbloccare l'affare Barella : Il Calciomercato dell'Inter è pronto a scaldare fortemente i motori, dopo la scadenza del 30 giugno per mettere a bilancio tutte le varie situazioni di mercato legate alle regole del Fair Play Finanzionario, Dopo le ufficializzazioni dei tre nuovi acquisti, Godin dall'Atletico Madrid, Lazaro dall'Hertha Berlino e Sensi dal Sassuolo, la società del Gruppo Suning è pronta ad affondare per il colpo Barella. Oltre al calciatore del Cagliari, diversi ...

Le ultime trattative di Calciomercato - ufficiale Sensi all’Inter : Veretout verso il Milan - in due alla Fiorentina - Andersen al Lione : Non si ferma il calciomercato, ecco tutte le ultime notizie. Mancava solo l’ufficialità che è arrivata negli ultimi minuti, Sensi è un nuovo calciatore dell’Inter. ” Stefano Sensi è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il centrocampista italiano si trasferisce al Club nerazzurro a titolo temporaneo annuale con diritto di opzione. Classe ’95, centrocampista: Stefano Sensi ha passato la maggior parte ...

