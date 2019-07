Calcio | Universiadi 2019 | Italia-Ucraina 2-0 | gli azzurri vincono a Cava de’ Tirreni e

Calcio femminile - Universiadi 2019 : riscatto Italia - Stati Uniti battuti per 2-1. Decisiva Fusini nella ripresa : C’è il riscatto dell’Italia nella seconda partita del girone D alle Universiadi di Napoli 2019. Le azzurre battono gli Stati Uniti per 2-1, lo stesso punteggio con cui erano state superate dal Giappone: allo stadio Vigorito di Benevento le reti sono di Caruso al 24′ per il vantaggio azzurro, di Castaneda al 29′ per il pari americano e di Fusini al 61′ per la chiusura dei conti, anche se in quel momento nessuno lo ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Martina Fusini porta alla vittoria le azzurre del Calcio con gli USA! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.00 Il nostro LIVE termina qui, grazie per averci seguito anche oggi. Appuntamento alla prossima DIRETTA, buona serata da OA Sport. 22.57 calcio FEMMINILE – Ottava rete della Corea del Nord, al 92′ in gol Hong: con il Sudafrica finisce 8-0. 22.55 – calcio FEMMINILE – Finisce qui!!!!! USA-Italia 1-2, le azzurre sono ancora in corsa per i quarti di finale!!! 22.52 ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Martina Fusini riporta in vantaggio le azzurre del Calcio con gli USA : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.27 – calcio FEMMINILE – GOOOOOLLLLL!!!!!!!!!! Martina Fusini!!!!!! L’Italia è di nuovo in vantaggio con gli USA!!!! 2-1 al 62′! 22.22 calcio FEMMINILE – Non cambia invece il punteggio tra Italia ed USA, sempre sull’1-1. 22.17 calcio FEMMINILE – Arriva il 7-0 della Corea del Nord sul Sudafrica al 56′. 22.13 BASKET – Si esaurisce il ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Italia sconfitta dal Canada nel basket maschile - azzurre raggiunte dagli USA nel Calcio femminile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.53 calcio femminile – All’intervallo Sudafrica-Corea del Nord 0-6, USA-Italia 1-1. 21.50 basket – Finisce 96-70 tra Canada ed Italia. Pesante sconfitta per gli azzurri.25-8 il parziale degli ultimi 10 minuti. 21.46 basket – Il Canada dilaga nell’ultimo quarto: al 38′ lo score recita 90-65, parziale di 19-3 in otto minuti. 21.44 calcio femminile – ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Italia sotto col Canada nel basket maschile - azzurre raggiunte dagli USA nel Calcio femminile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.42 calcio femminile – Pareggio degli USA: Castaneda al 30′ trova il gol dell’1-1 con l’Italia. 21.40 calcio femminile – Dilaga la Corea del Nord: 5-0 sul Sudafrica dopo quaranta minuti di gioco. 21.38 basket femminile – Russia-Argentina 60-49 (33′). 21.36 basket – Russia-Croazia 42-39 (33′), USA-Finlandia 46-47 (29′). 21.34 basket ...

Calcio femminile - Universiadi 2019 : esordio vincente per Corea del Nord - Irlanda - Russia e Giappone. Italia battuta : Anche per quanto riguarda il Calcio femminile alle Universiadi di Napoli va in soffitta la prima giornata di incontri: stessa formula del torneo maschile, quattro le gare disputate nella giornata inaugurale del torneo, una per ciascun girone eliminatorio. Nelle sfide odierne vittorie per Corea del Nord, Irlanda, Giappone e Russia. Domani il torneo si ferma per la cerimonia inaugurale della manifestazione. RISULTATI Girone A Corea del Nord-Canada ...

Calcio - Universiadi 2019 : successi per Corea del Sud - Italia - Francia e Russia : Va in archivio la prima giornata per quanto concerne il Calcio alle Universiadi di Napoli: quattro le gare disputate nella giornata inaugurale del torneo, una per ciascun girone eliminatorio. Nelle sfide odierne sorridono Corea del Sud, Italia, Francia e Russia. Domani il torneo si ferma per la cerimonia inaugurale della manifestazione. RISULTATI Girone A Corea del Sud-Uruguay 2-1 Riposa: Irlanda Girone B Italia-Messico 2-0 Riposa: ...

Calcio - Universiadi 2019 : Italia-Messico 2-0. Nella ripresa decidono Ungaro e Serena : Inizia bene il cammino dell’Italia del Calcio alle Universiadi: gli azzurri, Nella prima giornata del Girone B battono per 2-0 il Messico, grazie alle reti Nella ripresa di Ungaro al 55′ e di Serena, su punizione, al 93′. Buona nel complesso la prova della selezione italiana, che esce alla distanza. Nel primo tempo ci prova subito al 3′ Zonta per l’Italia, risposta centroamericana con Escobedo al minuto 11. Al ...

Calcio femminile - Universiadi 2019 : Italia-Giappone 1-2. La doppietta di Koyama condanna le azzurre - Goldoni non basta : L’Italia di Calcio femminile viene sconfitta all’esordio alle Universiadi: nella prima giornata del Girone D le azzurre escono sconfitte per 1-2 a causa della doppietta messa a segno da Koyama, inframmezzata dalla marcatura di Goldoni, che si rivela insufficiente per la nostra Nazionale. Nel primo tempo al 13′ ci prova Goldoni, ma al 18′ Capelletti prima para su Kubo, poi non può nulla sulla conclusione di Koyama. Alla ...

Calcio femminile - sconfitta per l’Italia alle Universiadi contro il Giappone : Brutta sconfitta all’esordio per la nazionale universitaria femminile, l’Italia guidata da Jacopo Leandri è stata sconfitta nella partita inaugurale, niente da fare per le azzurre contro il Giappone, la partita è andata in scena allo stadio Arechi di Salerno, il match si è concluso sul risultato di 2-1. Per il Giappone in gol due volte Yurina Koyama, una rete per tempo, per l’Italia inutile il gol del momentaneo pareggio ...

Universiadi 2019 : convocati Italia Calcio - chi sono i giocatori scelti : Universiadi 2019: convocati Italia calcio, chi sono i giocatori scelti. Da oggi, martedì 2 luglio iniziano le Universiadi 2019 di Napoli, un dei tornei fra i più appassionanti per qualità, tradizione e spessore tecnico. Il torneo durerà fino al 14 luglio e l’Italia del calcio si prepara al debutto. Nel frattempo il ct Daniele Arrigoni ha già convocato 20 calciatori che hanno svolto la preparazione atletica a Roma dal 20 al 25 giugno. Dal 29 ...

Universiadi : questa sera - allo stadio Arechi - l'Italia del Calcio sfida il Messico : Nell'estate delle occasioni mancate ci proveranno le Nazionali di calcio universitarie a centrare il bersaglio grosso nel corso della 30esima edizione dell'Universiade che si terrà a Napoli a partire dal 3 luglio. Però c'è da aggiungere che anche se la cerimonia di apertura sarà domani sera, in diretta tv su Rai 2, dallo stadio San Paolo di Napoli, quest'oggi inizierà l'avventura della Nazionale maschile e femminile di calcio. Infatti questa ...

Italia-Messico Calcio - Universiadi 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi martedì 2 luglio si gioca Italia-Messico, match valido per il torneo di calcio maschile delle Universiadi 2019. Le due squadre scenderanno in campo allo Stadio Arechi di Salerno per sfidarsi in un match già importante in ottica qualificazione ai quarti di finale, la nostra Nazionale si presenterà con i favori del pronostico ma non potrà permettersi di sottovalutare un avversario sempre insidioso e ostico. I ragazzi di Daniele Arrigoni ...