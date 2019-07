Calcio | si ritira Arjen Robben | tra i simboli dell’Olanda degli ultimi 15 anni

oasport

(Di venerdì 5 luglio 2019) “E’ senza dubbio la decisione più difficile che ho dovuto prendere in carriera, una decisione in cui cuore e mente si sono scontrati“. Con queste, e altre parole, inserite in un comunicato,comunica la propria decisione di smettere con ilprofessionistico all’età di 35. Esterno destro che è stato tenuto in particolare riguardo dall’occhio della sfortuna,inizia a giocare ad alto livello nel Groningen, per poi essere notato dal PSV Eindhoven, che lo preleva per poco meno di 4 milioni di euro. Per diversi, la prima stagione a Eindhoven rimarrà quella con il più alto numero di gol in stagione, 13. Dopo treal Chelsea, si sposta al Real Madrid, dove però non riesce a rendere al meglio. Nel 2009 trova la sua definitiva casa al Bayern Monaco: nel primo anno è travolgente, con 23 reti, e resterà sempre sopra la doppia ...

