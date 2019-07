Calcio | il Palermo escluso dalla Serie B La Covisoc ha rigettato la richiesta di

Calcio : Orlando - 'nel prossimo campionato Palermo sia rappresentata da squadra' : Palermo, 5 lug. (AdnKronos) - "Pur mantenendo la speranza, anche flebile, di una possibilità di iscrizione della squadra al campionato di serie B, l'Amministrazione comunale sta predisponendo quanto necessario perché la città possa in ogni caso mantenere una presenza nei campionati calcistici nazion

Calcio - Palermo escluso dalla serie B : 21.30 Salvato dalla Giustizia sportiva, il Palermo cade sotto la scure della Covisoc: niente serie B. La commissione di vigilanza sulle società di Calcio ha dato parere negativo all'iscrizione al campionato cadetto per l'assenza dei "criteri economico finanziari previsti per l'ottenimento della licenza nazionale ai fini dell'ammissione al campionato di serie B 2019/20". Contestata la mancanza della fideiussione, del pagamento degli stipendi ai ...

Calcio - Serie B 2019-2020 : il Palermo vicino all’esclusione. Si rischia di ripartire dalla Serie D : Non c’è pace per il Palermo, anzi, proprio nel corso di questa prima settimana di luglio potrebbero vedere deciso il futuro, e purtroppo per la squadra rosanero l’orizzonte non è affatto dei migliori: la Co.Vi.Soc., come riporta gazzetta.it, dovrebbe dire di no all’iscrizione alla prossima stagione di Serie B. Manca la fideiussione necessaria all’iscrizione al prossimo torneo di Cadetteria, che doveva essere mandata entro ...

Palermo Calcio - nuovo comunicato ufficiale della società : Palermo Calcio, nuovo comunicato ufficiale della società In serata è arrivato un nuovo comunicato in merito alla situazione che sta attualmente vivendo il Palermo Calcio successiva all’esclusione dal prossimo campionato di Serie B, avvenuta qualche giorno fa a causa della mancata presentazione per tempo alla Lega di Serie B della documentazione necessaria all’iscrizione. La dirigenza anche qui precisa e fa chiarezza circa la ...

Palermo Calcio fallito - tutta l’Italia conosceva l’epilogo tranne i palermitani : Si chiude il capitolo sportivo del Palermo Calcio, dopo il CDA il presidente Albanese si dimetterà, tutti sapevano in Italia, soltanto i palermitani non sapevano nulla? “Per noi avere una città come Palermo in Serie B è un onore e un valore aggiunto: purtroppo queste sono vicende legate a fattori che riguardano le riforme. Alcune sono state già licenziate … Continue reading Palermo Calcio fallito, tutta l’Italia conosceva ...

Palermo Calcio atti finali - Tuttolomondo smentito : sue le responsabilità. FIGC intanto andrà nel rispetto delle regole : La situazione si è delineate con il passare delle ore, il Palermo Calcio ormai è con due piedi fuori dai giochi. intanto Tuttolomondo viene smentito e la FIGC si prepara a far rispettare le regole “La Covisoc è al lavoro, ci sono criticità e andranno valutate dal nostro organismo di controllo. Ci limiteremo ad applicare … Continue reading Palermo Calcio atti finali, Tuttolomondo smentito: sue le responsabilità. FIGC intanto andrà nel ...

PALERMO Calcio NON ISCRITTO IN SERIE B/ Tuttolomondo ribadisce : "Documentazione ok' : PALERMO CALCIO non ISCRITTO alla SERIE B 2019-2020. Il presidente Tuttolomondo ribadisce la questione: "Documentazione spedita"

Palermo Calcio : iscrizione serie B saltata - cosa accade ora : Palermo calcio: iscrizione serie B saltata, cosa accade ora Non c’è pace per il Palermo: alla fine potrebbe non giocare il prossimo campionato di B a causa della mancata presentazione della documentazione necessaria per iscriversi entro i termini fissati dalla Federazione. Palermo calcio: la questione della fidejussione Un periodo difficile che potrebbe concludersi in modo drammatico, sportivamente parlando: il Palermo potrebbe non ...

Calcio - Serie B 2019-2020 : non c’è la fideiussione del Palermo - Cadetteria a rischio per i rosanero? : Ore di passione per i tifosi del Palermo dopo la già difficile coda della passata stagione della Serie B di Calcio, al termine della quale la società rosanero era stata dapprima retrocessa all’ultimo posto della classifica e poi “soltanto” penalizzata, mantenendo la categoria ma dicendo addio alla possibilità di disputare i play-off promozione. Entro la mezzanotte di ieri infatti c’era l’obbligo per le società di ...

Palermo Calcio non iscritto al campionato Serie B/ Caos fideiussione - cosa succede? : Palermo Calcio, Caos in vista della prossima stagione: la documentazione richiesta per l'iscrizione alla Serie B non sarebbe pervenuta

Calcio : Orlando - 'Palermo e i tifosi devono sapere cosa sta succedendo - no a ennesima beffa' : Palermo, 25 giu. (AdnKronos) - "La città e i tifosi hanno il diritto di sapere cosa sta succedendo e le ragioni della eventuale mancata iscrizione al campionato di Calcio di serie B. È una situazione di grande confusione alla quale speravamo di non dovere più assistere soprattutto dopo che il Comune

Palermo - il DG Lucchesi a tutto campo : iscrizione - futuro e Calciomercato : Dopo le rassicuranti parole del sindaco, sono arrivate anche quelle del direttore generale del Palermo, Fabrizio Lucchesi, che si è così espresso dopo l’uscita da Sicindustria in seguito all’assemblea dei soci rosanero. “E’ andata bene, si è conclusa l’assemblea con l’acquisizione di tutta la parte contabile e gli adempimenti obbligatori. Nella giornata di lunedì procederemo all’iscrizione e tra ...

Calciomercato Serie B - le trattative : il Palermo prepara il colpo - mosse di Empoli e Pescara : Calciomercato Serie B – Non solo il Calciomercato di Serie A, anche quello di Serie B entra nel vivo e nelle ultime ore sono andate in scena trattative importanti, ecco il punto nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’. Il Palermo punta Kragl, il centrocampista è stato un grande protagonista e dopo la retrocessione del Foggia nel campionato di Serie C si prepara a salutare. L’Empoli segue il ...

Il Palermo prepara il futuro : Calciomercato ed ambizioni - le parole di Lucchesi e Tuttolomondo : “Kragl e Djodjevic sono due buoni giocatori, ma parlare di nomi in questo momento significa prendere in giro la gente. Vogliamo dire sempre la verita’. Ci stiamo preparando a fare mercato e abbiamo le idee chiare”. Sono le dichiarazioni del direttore generale e uomo mercato del Palermo Fabrizio Lucchesi sulle mosse del club rosanero per il campionato di Serie B. “Stiamo facendo come quando si gioca a carte – ...