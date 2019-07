Calcio femminile | l’Italia può ancora qualificarsi alle Olimpiadi 2020? Malagò

Calcio femminile - Universiadi 2019 : riscatto Italia - Stati Uniti battuti per 2-1. Decisiva Fusini nella ripresa : C’è il riscatto dell’Italia nella seconda partita del girone D alle Universiadi di Napoli 2019. Le azzurre battono gli Stati Uniti per 2-1, lo stesso punteggio con cui erano state superate dal Giappone: allo stadio Vigorito di Benevento le reti sono di Caruso al 24′ per il vantaggio azzurro, di Castaneda al 29′ per il pari americano e di Fusini al 61′ per la chiusura dei conti, anche se in quel momento nessuno lo ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Italia sconfitta dal Canada nel basket maschile - azzurre raggiunte dagli USA nel Calcio femminile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.53 calcio femminile – All’intervallo Sudafrica-Corea del Nord 0-6, USA-Italia 1-1. 21.50 basket – Finisce 96-70 tra Canada ed Italia. Pesante sconfitta per gli azzurri.25-8 il parziale degli ultimi 10 minuti. 21.46 basket – Il Canada dilaga nell’ultimo quarto: al 38′ lo score recita 90-65, parziale di 19-3 in otto minuti. 21.44 calcio femminile – ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Italia sotto col Canada nel basket maschile - azzurre raggiunte dagli USA nel Calcio femminile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.42 calcio femminile – Pareggio degli USA: Castaneda al 30′ trova il gol dell’1-1 con l’Italia. 21.40 calcio femminile – Dilaga la Corea del Nord: 5-0 sul Sudafrica dopo quaranta minuti di gioco. 21.38 basket femminile – Russia-Argentina 60-49 (33′). 21.36 basket – Russia-Croazia 42-39 (33′), USA-Finlandia 46-47 (29′). 21.34 basket ...

Calcio - la Nazionale femminile ricevuta al Quirinale da Mattarella : Roma – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato questa mattina al Quirinale la Nazionale italiana di Calcio femminile che ha partecipato alla fase finale dei Mondiali 2019 in Francia. Sono intervenuti il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Giovanni Malago’, il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gabriele Gravina, il commissario tecnico della Nazionale italiana di Calcio ...

Mattarella riceve le azzurre : 'Inaccettabile disparità tra Calcio femminile e maschile' : Dopo la sconfitta subita dalla nazionale di calcio italiana femminile nell'incontro contro l'Olanda, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto la squadra protagonista del Mondiale di Francia, guidata dalla c.t. Milena Bertolini. Il Capo di Stato ha sottolineato quanto sia stata importante quest'esperienza per tutto il nostro Paese, visto che hanno rappresentato "un esempio di correttezza" e hanno fatto sì che tante bambine, ...

Sergio Mattarella riceve l’Italia di Calcio femminile : “Avete vinto il vostro Mondiale - dovete avere gli stessi diritti degli uomini” : Il Presidente della Repubbica Sergio Mattarella ha ricevuto una delegazione della Nazionale Italiana di calcio femminile che ha regalato spettacolo ai Mondiali spingendosi fino ai quarti di finale e raccogliendo l’interesse di milioni di italiani. Il Capo di Stato, in una giornata molto impegnativa che prevede anche un meeting con Vladimir Putin, ha incontrato il CT Milena Bertolini, la capitana Sara Gama e altre azzurre accompagnate da ...

Calcio femminile - Elena Linari : “Abbiamo cercato di cambiare la visione della donna. Professionismo? Meglio il modello inglese” : L’avventura della Nazionale italiana di Calcio femminile ai Mondiali 2019 è finita ai quarti di finale contro l’Olanda, finalista di questa rassegna iridata in Francia insieme agli Stati Uniti. Le azzurre son state protagoniste di un percorso esaltante che le ha portate dove nessuno si sarebbe aspettato, ad un passo dalla qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Un’esperienza molto importante per le nostre giocatrici non ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Stati Uniti-Olanda - la tradizione contro la novità in finale : Domenica 7 luglio alle ore 17.00, a Lione, andrà in scena l’atto conclusivo dei Mondiali 2019 di Calcio femminile. Sul rettangolo verde francese una sfida non del tutto pronosticabile alla vigilia di questo torneo. A contendersi il titolo saranno gli Stati Uniti d’America e l’Olanda. Una partita che vede confrontarsi le campionesse del mondo in carica con le campionesse d’Europa in carica ed anche per questo il match ...

Mondiali di Calcio femminile – La finale sarà Olanda-Stati Uniti - Svezia eliminata dopo 120 minuti di battaglia : La selezione olandese batte la Svezia e va a giocarsi il titolo mondiale contro gli Stati Uniti, guidati dall’asso Megan Rapinoe L’Olanda è la seconda finalista del Mondiale di calcio femminile, la selezione guidata da Wiegman-Glotzbach stacca il pass per l’ultimo atto della competizione battendo la Svezia per 1-0. AFP/LaPresse Un successo sudato, ottenuto grazie ad una prestazione perfetta di Miedema e compagne, che ...

Calcio femminile - Finale Mondiali 2019 : USA-Olanda. Data - programma - orario e tv : Domenica 7 luglio (alle ore 17.00) al Parc Olympique di Lione (Francia) andrà in scena la Finale dei Mondiali 2019 di Calcio femminile. USA e Olanda si affronteranno nell’atto conclusivo della rassegna iriData, la corazzata a stelle e strisce si presenta con tutti i favori del pronostico e andrà a caccia del quarto titolo della sua storia provando a difendere l’oro conquistato quattro anni fa mentre le Campionesse d’Europa ...

Mondiali Calcio femminile 2019 - l’Olanda vola in finale! Sconfitta la Svezia ai supplementari - decide Groenen : ora sfida agli USA : L’Olanda ha sconfitto la Svezia per 1-0 dopo i tempi supplementari e si è qualificata alla Finale dei Mondiali 2019 di calcio femminile, le Campionesse d’Europa affronteranno gli USA domenica 7 luglio (ore 17.00) a Lione (Francia): le tulipane, che ai quarti di finale avevano eliminato l’Italia, disputeranno il primo atto conclusivo in una rassegna iridata mentre la corazzata a stelle e strisce, che ieri ha avuto la meglio ...

Campionato Mondiale di Calcio femminile 2019/ Italia - boom di iscrizioni alle scuole : Campionato Mondiale di calcio femminile 2019: la sfida fra Inghilterra e Stati Uniti è stato l'evento tv più visto dell'anno in Gran Bretagna

Calcio femminile : c’è il boom di iscrizioni nelle scuole calcio in Italia. I Mondiali non solo un fenomeno mediatico… : Effetto Mondiali calcio femminile? Probabilmente sì. La doppia partita giocata dalle azzurre nella rassegna iridata è stato un successo perché mai una compagine nazionale aveva superato un turno ad eliminazione diretta in una competizione di questo genere ma soprattutto il seguito avuto in questa calda estate è stato eccezionale. Dati d’ascolto da urlo per le ragazze del Bel Paese e anche se tutto si è interrotto contro l’Olanda nei ...

LIVE Olanda-Svezia Calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : la semifinale in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Olanda-Svezia – La presentazione di Olanda-Svezia Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Olanda-Svezia, seconda semifinale dei Mondiali 2019 di calcio femminile. Le due compagini si contenderanno l’ultimo posto utile per raggiungere gli Stati Uniti in finale e si prospetta una partita decisamente interessante, tra due outsider della vigilia. Le olandesi sono ...