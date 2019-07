Brindisi | presunto sfruttamento del lavoro nelle campagne di Tuturano | due arresti

Blastingnews

(Di venerdì 5 luglio 2019) I carabinieri del Nucleo Provinciale di, ieri mattina, nel corso di un controllo del territorio destinato a contrastare il fenomeno del caporalato, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due imprenditori. Si tratta di D.D.L, 50 anni di, e di M.Z., 42enne di San Pietro Vernotico. La scoperta di ben sei braccianti probabilmente sfruttati in un terreno agricolo è avvenuta in contrada Trullo, non lontano da Cerano, sempre in agro tuturanese. Quando hanno notato i lavoratori, tutti provenienti dai Paesi dell'Africa del nord, i militari si sono fermati e hanno quindi chiesto ai braccianti che cosa stessero facendo e per conto di chi lavorassero. Da qui è scattato immediatamente il controllo dei documenti, gli agenti in divisa hanno cercato anche le copie dei contratti con i quali gli agricoltori erano stati assunti. Per ...