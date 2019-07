ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2019) Merce mai, ricorso costante alled’urgenza, anomali step di pagamento. È quanto emerge dall’ultima inchiesta della magistratura sullealla Marina militare. Un’indagine che apre un nuovo squarcio sulla gestione del denaro pubblico in alcune basi militari del sud Italia. A finire nell’occhio del ciclone, questa volta, è il Battaglione San Marco di stanza a. Sono 24 le persone finite nel registro deglitra ufficiali, sottufficiali e imprenditori. Il pubblico ministero Raffaele Casto della procura diha contestato a vario titolo i reati di falso e peculato militare. Sono diverse leche secondo l’accusa non sarebbero mai state realmente consegnate oppure sarebbero state consegnate a distanza di mesi o addirittura anni dal pagamento delle fatture. Materiale tecnico in dotazione ai militari del Battaglione San Marco dal costo ...

Cascavel47 : Brindisi, “merce mai consegnata e procedure d’urgenza”: 24 indagati per le forniture del battaglione San Marco… - VinceMaielli : Meriti un brindisi ??. Ciao sei uomo verticale, merce rara anche nell 'Avvocatura -