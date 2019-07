«Bond 25» | Rami Malek ha accettato il ruolo a una sola condizione

gqitalia

(Di venerdì 5 luglio 2019) Proseguono le riprese di25, cominciate in Giamaica, location da cui era stato rivelato anche il cast, con Daniel Craig interprete - pare, per l’ultima volta -, dell’agente segreto 007 eprincipale villain. Proprio, che dall'haker di Mr Robot è poi passato a interpretare Freddie Mercury nel biopic Bohemian Rhapsody, vincendo poi l’Oscar, ha recentemente raccontato che prima di accettare ildi super cattivo, ha messo subito in chiaro con il regista Cary Fukunaga che andava osservata unama importante: se il suo personaggio fosse stato un terrorista arabo, avrebbe rifiutato la parte. «È un personaggio grandioso ne sono davvero entusiasta», racconta oggi. Ma la prima volta che ne aveva parlato con Fukunaga – ha riferito a The Mirror – aveva messo le mani avanti: «Non possiamo ...

