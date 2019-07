Bonafoni | superata crisi Roma deve lavorare per gestione autonoma rifiuti

romadailynews

(Di venerdì 5 luglio 2019)– “La sindaca Virginia Raggi, per l’ennesima volta e smentita dai vertici Ama, afferma che la citta’ non e’ in. Tuttavia i fatti raccontano tutta un’altra storia;e’ abbandonata, l’azienda municipale per l’ambiente e’ in evidente difficolta’ e dal Campidoglio – che da 5 mesi e’ senza assessore all’Ambiente – continuano a non capire quali sono le competenze dell’amministrazione comunale, forse perche’ troppo impegnati nello scaricabarile. In questa situazione l’ordinanza per risolvere l’emergenza, presentata stamane dal presidente Nicola Zingaretti e dall’assessore al Ciclo deiMassimiliano Valeriani, e’ un atto inevitabile che necessita’ della collaborazione di tutti. Ancora una volta la Regione Lazio che con questo atto ...