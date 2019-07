BIAGIO ANTONACCI E LAURA PAUSINI | CONCERTO SAN SIRO MILANO Scaletta | Vivimi al piano

Info utili e scaletta per i concerti di Laura Pausini e BIAGIO ANTONACCI a Milano il 4 e 5 luglio : ritiro biglietti e indicazioni : Dopo Bari e Roma, i concerti di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Milano sono pronti ad accogliere una nuova carica di fan desiderosi di vedere di cosa siano capaci sul palco, in due, e con una scaletta di brani che fanno parte della storia della musica italiana. L'orario di apertura della biglietteria è previsto per le ore 11, con l'erogazione dei biglietti acquistati con l'opzione di ritiro sul luogo dell'evento, mentre il controllo ...

Info ingressi e orari per il concerto di Laura Pausini e BIAGIO ANTONACCI a Roma il 29 giugno : Il concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Roma arriva dopo il debutto allo Stadio San Nicola di Bari con il quale hanno ufficialmente aperto il tour congiunto che arriverà fino a Cagliari nella data del 1° agosto. Il controllo delle tessere parte dalle 9 presso lo stand Max Devil situato in via Nigra, mentre la biglietteria situata all'Ex Ostello della Gioventù di Via Delle Olimpiadi è aperta dalle 11 per il ritiro dei biglietti ...

Laura Pausini annuncia una pausa dalla musica dopo il tour con BIAGIO Antonacci : Laura Pausini annuncia una pausa dalla musica dopo il tour con Biagio Antonacci. La dichiarazione dell'artista ha già mandato in tilt i fan che dovranno attendere per almeno tre anni prima di un nuovo album e di rivederla in tour. Le dichiarazioni arrivano dalla conferenza stampa che hanno fatto precedere alla prima data del tour a Bari. Come riporta Rockol, Laura Pausini avrebbe dichiarato di aver intenzione di fermarsi per due anni, nei ...

Un omaggio a Freddie Mercury nel concerto di Laura Pausini e BIAGIO ANTONACCI a Bari (video) : Il concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Bari inizia immediatamente con la carica giusta. Si parte con 45000 persone e una festa durata oltre 3 ore nella quale si include anche un omaggio a Freddie Mercury. Come promesso, sono 33 i brani in scaletta. I due artisti si passano la palla vicendevolmente passando da un repertorio all'altro, portando anche alcuni brani in duetto così com'era stato annunciato dalla setlist pubblicata a ...

Laura Pausini e BIAGIO ANTONACCI - prima data : come un piano bar nello stadio. Lei poi spiazza tutti : “Dopo il tour mi fermo per due-tre anni” : C’era aria di casa, di amicizia, di famiglia, ma anche la voglia di scherzare e trasmettere serenità, nella prima tappa del tour negli stadi di Laura Pausini e Biagio Antonacci allo Stadio San Nicola di Bari. I due artisti, grazie all’aiuto del direttore artistico Luca Tommassini, hanno voluto ricreare uno show internazionale che racchiudesse le mille anime colorate di entrambi. Cinque scenografie, quattro passerelle di cui una in ...

BIAGIO ANTONACCI e Laura Pausini per la prima volta insieme in un tour negli stadi : “Ciao Biagio”. “Ciao Lauraaa”. Ha debuttato così allo stadio San Nicola di Bari la coppia d’oro del pop italiano: Antonacci e Pausini per la prima volta insieme in un tour negli stadi. “E’ il mio omaggio a lui, cantiamo solo le nostre canzoni e in scaletta non ci sono i brani che Vasco o Ivano Fossati hanno scritto per me in passato”. Il palco è colossal, con tre passerelle e sedici megaschermi che quasi avvolgono i 43mila dello stadio. Nel ...

Laura BIAGIO scaletta tour 2019 di Laura Pausini e BIAGIO Antonacci : Laura Pausini e Biagio Antonacci saranno impegnati nel loro primo tour insieme intitolato Laura Biagio nei maggiori stadi italiani durante l’estate. Ecco di seguito la scaletta dei concerti. DATE E BIGLIETTI Laura Biagio scaletta tour 2019 di Laura Pausini e Biagio Antonacci Legati da amicizia da molti anni, i due artisti hanno deciso di collaborare ancora una volta insieme, questa volta nel loro primo tour congiunto. In passato, ...

Biglietti Laura Pausini BIAGIO ANTONACCI tour 2019 : date concerti - prezzi - info : Laura Pausini e Biagio Antonacci annunciano numerosi concerti del tour 2019 insieme nei maggiori stadi italiani la prossima estate. Ecco di seguito date, prezzi, info e dove acquistare i Biglietti. Laura Pausini e Biagio Antonacci insieme per un tour negli stadi L’avevano promesso ai loro fan e ora il sogno diventa realtà: Laura Pausini e Biagio Antonacci sai esibiranno live insieme nel loro primo tour congiunto negli ...

Laura Pausini e BIAGIO ANTONACCI Bari : come arrivare - parcheggi - biglietti : Laura Pausini e Biagio Antonacci inaugurano il loro Laura Biagio Tour 2019 negli stadi italiani con la prima tappa allo Stadio San Nicola di Bari mercoledì 26 giugno. Ecco di seguito le maggiori informazioni su dove acquistare i biglietti, prezzi, come arrivare allo stadio e parcheggi. SCOPRI LA SCALETTA DEL TOUR Laura Biagio concerto 2019 Bari biglietti e prezzi I biglietti per le tutte le date di Laura Biagio, tour di Laura ...

Scaletta e ingressi per il concerto di Laura Pausini e BIAGIO ANTONACCI a Bari - info orari e indicazioni : Il concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Bari apre il tour congiunto che si concluderà il 1° agosto a Cagliari. Parte così la tournée che i due artisti ed amici hanno pensato per trascorrere un po' di tempo insieme e per il quale hanno rilasciato un brano inedito in radio che farà parte della tracklist del nuovo album di Biagio Antonacci. La biglietteria sarà aperta a cominciare dalle ore 11, per il ritiro dei biglietti omaggio e ...

Laura Pausini e BIAGIO ANTONACCI : ecco la lunghissima scaletta del tour negli stadi : Impossibile restare delusi <3 The post Laura Pausini e Biagio Antonacci: ecco la lunghissima scaletta del tour negli stadi appeared first on News Mtv Italia.

