Golden Ibiza! L’ultimo scatto di Belen Rodriguez è incredibilmente sexy

(Di venerdì 5 luglio 2019) Unada turbo quella che da Ibiza ci fa sapere che la sua estate è “dorata”. Questo ha scrittoin calce all’ultima, pazzesca e piccantissima, foto data in pasto al suo popolo di Instagram. Eccola, la strepitosa showgirl argentina, sdraiata su un gonfiabile dorato, appunto. Occhi chiusi, un sapiente gioco di luci ed ombre, lasi mostra fasciata in un bikini rosso, i cui slip sono di fatto sono costituiti soltanto da un esile filo rosso. Una foto incendiaria, soprattutto perchémostra in un primo piano vietato ai deboli di cuore la perfezione delle curve del suo lato B. E i fan apprezzano.sta trascorrendo le vacanze al mare con il compagno Stefano De Martino e il figlio Santiago. La bellissima showgirl argentina ama condividere alcuni momenti della sua giornata con i suoi followers su Instagram.