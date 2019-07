Beautiful | di nuovo guerra tra Hope e Steffy | anticipazioni trame dall’8 al 12 luglio

Beautiful - anticipazioni USA : STEFFY - LIAM o un nuovo amore in futuro? : Pochi giorni fa, a Los Angeles, si è tenuto l’annuale fan event di Beautiful, una giornata in cui il set viene aperto per accogliere i fortunati telespettatori che possono così incontrare il cast e la produzione dello show. Ad aver avuto particolare risonanza sul web è stata la risposta di Brad Bell, capo produttore e sceneggiatore della soap, alle domande dei fan sul futuro amoroso di STEFFY. Il coinvolgimento “triangolare” di ...

Beautiful/ Anticipazioni 2 luglio : Xander - Emma e Zoe di nuovo protagonisti : Beautiful, Anticipazioni puntata 2 luglio 2019: Ridge in crisi per Hope e Steffy, chi sceglierà? Brooke e Bill, nel frattempo...

Beautiful/ Anticipazioni 27 giugno : Bill e Ridge di nuovo in lotta? : Beautiful, Anticipazioni puntata 27 giugno: matrimonio in crisi tra Brooke e Ridge? La Logan furiosa con Forrester per difendere Hope.

Beautiful - anticipazioni USA : LIAM e STEFFY di nuovo insieme? BILL stavolta… : Lontano dalla storyline del momento, lontano dall’interesse degli sceneggiatori: negli ultimi anni, gli autori di Beautiful ci hanno sempre più abituato a concentrarci su un’unica trama principale che, in alcuni frangenti, monopolizza la narrazione e lascia poco spazio per altro. Così, se un personaggio non è direttamente coinvolto, si vede poco in scena oppure viene inserito nella storyline in questione e, in qualche modo, la sua ...

Beautiful puntate America : nuovo matrimonio? Colpo di scena inaspettato : Anticipazioni Americane Beautiful: Thomas e Hope si sposano? Colpo di scena Secondo quanto è possibile leggere nelle ultime ore, nel corso delle prossime puntate Americane di Beautiful potrebbe esserci un nuovo matrimonio. A lanciare la notizia è il sito www.celebdirtylaundry.com. Stando a ciò che ha rivelato il portale, sarebbero uscite fuori delle immagini che vedono […] L'articolo Beautiful puntate America: nuovo matrimonio? Colpo di ...

Beautiful - l’attore Joe LoCicero nel cast : arriva il nuovo cattivo Vincent : Anticipazioni americane Beautiful: nel cast arriva Joe LoCicero che interpreta Vincent Walker Il cast della soap americana Beautiful si prepara ad accogliere l’attore Joe LoCicero. A rivelarlo è la rivista People in queste ultime ore. Secondo quanto si legge, il suo personaggio apparirà nel corso degli episodi che andranno in onda in America tra il […] L'articolo Beautiful, l’attore Joe LoCicero nel cast: arriva il nuovo ...

Beautiful - anticipazioni USA : arriva VINCENT - un nuovo (bel) cattivo! : Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Joe LoCicero interpreterà VINCENT Walker, un ruolo che per ora sarà ricorrente. Non molte informazioni, ad oggi, sono disponibili sul personaggio, eccetto che sarà in qualche modo una conoscenza di Thomas Forrester e che, almeno all’inizio, avrà dei connotati da “cattivo della situazione”. In attesa di scoprire il perché VINCENT verrà annoverato tra i personaggi cattivi, vi ...

Beautiful Anticipazioni 6 giugno 2019 : Taylor vs Brooke. È di nuovo guerra tra le due antiche rivali! : Brooke scopre Taylor e Liam mentre conversano in camera dello sposo e capendo quello che sta cercando di fare la dottoressa, aggredisce e caccia dalla stanza la sua rivale.

Beautiful Anticipazioni 30 maggio 2019 : Steffy e il suo nuovo progetto a favore delle donne : Steffy propone un nuovo progetto per la Forrester Creations: un'azione di sensibilizzazione per dare importanza e rilievo ai meriti delle donne.

Beautiful anticipazioni : Steffy e Hope di nuovo allo scontro ma per lavoro : Nelle puntate italiane di Beautiful, Steffy ha appena rinunciato alla competizione con Hope, approvando anche il suo matrimonio con Liam. La Forrester è stanca di dover combattere con la sorellastra per lo stesso uomo e decide di farsi da parte, dedicandosi completamente alla sua Kelly e al lavoro nell'azienda di famiglia. E proprio questo suo desiderio di essere una donna in carriera, oltre che una mamma, spinge la figlia di Ridge a ...

Beautiful - spoiler Usa : Bill e Katie di nuovo insieme - lei accetta di sposarlo : nuovo appuntamento con le anticipazioni sulle puntate americane della soap Beautiful, che vedremo in onda su Canale 5 solo nel corso dei prossimi mesi a causa della differenza temporale con gli Usa. Stando a quanto riportato dalle anticipazioni, vedremo che Bill e Katie si rimetteranno insieme, non prima che la Logan abbia messo alla prova la fedeltà dell'ex marito. I due quindi torneranno ad essere una coppia, dopo i mesi passati a lottare tra ...

Beautiful - anticipazioni USA : LIAM e HOPE si lasceranno di nuovo? : In un’intervista rilasciata a Soaping Up direttamente dal red carpet degli ultimi Daytime Emmy, Annika Noelle, che in Beautiful interpreta HOPE Logan Spencer, ha rilasciato alcune (seppur vaghe) anticipazioni su ciò che si prospetta per il suo personaggio nelle prossime puntate americane della soap. La figlia di Brooke, ormai lo sapete, è da mesi protagonista centrale della storyline principale della soap: HOPE crede di aver partorito ...

Anticipazioni Beautiful - puntate americane : in arrivo un nuovo cattivo e un'altra morte : Il 2019 si è aperto all'insegna del dramma nelle puntate americane di Beautiful: era inizio gennaio e il parto di Hope a Catalina ha segnato l'inizio della trama dello scambio di culle e dell'adozione di Phoebe/Beth da parte di Steffy. Ma ci saranno trame altrettanto interessanti e avvincenti nei prossimi mesi? Intervistato da Michael Fairman, il produttore esecutivo Bradley Bell ha lanciato qualche succulenta anticipazione su ciò che accadrà ...