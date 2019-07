Beach handball | Europei 2019 | Italia fuori al Main Round | due sconfitte condannano le

oasport

(Di venerdì 5 luglio 2019) Si chiude all’esperienza della Nazionalena diaglidi Stare Jablonki, con le azzurre che dopo la sconfitta contro la Danimarca sono uscite con le ossa rotte anche contro l’Ucraina per 2-0, con due parziali di 20-16, in cui spicca la prestazione di Anna Diablo, autrice di 20 punti. Il secondo ko è invece arrivato per mano della Germania, attraverso due set conclusi 19-15 e 21-20, in cui Valentina Landri si è dimostrata la migliore delle rappresentanti del Bel Paese, con 16 punti. L’si giocherà dunque i piazzamenti dal nono al sedicesimo posto, mentre questi sono gli accoppiamenti dei quarti di finale: Ucraina-Croazia Olanda-Grecia Ungheria-Spagna Danimarca-Norvegia Tre vittorie invece nel Consolationper gli uomini, tutte per 2-0 contro Turchia, Slovenia e Montenegro, che porteranno gli azzurri nella fase di ...

