Barillà a CalcioWeb | “Vi racconto Balotelli Al fantacalcio mai L’allenatore a cui sono

Antonino Barillà a CalcioWeb : “Un aneddoto sulla Reggina? Quella volta che Torrisi…”. E sul ritorno… : Durante l’intervista ai microfoni di CalcioWeb, Antonino Barillà non poteva non parlare della squadra della sua città: la Reggina. Il centrocampista ha vissuto le giovanili e dieci stagioni in amaranto, togliendosi anche parecchie soddisfazioni come segnare la prima rete in Serie A, al Granillo, contro la Juventus. PRIMO GOL IN SERIE A – Antonino Barillà è entusiasta, ai microfoni di CalcioWeb, nel ricordare la rete segnata a ...