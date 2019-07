Bari | le tigri che hanno sbranato il domatore affidate allo Zoosafari di Fasano

Blastingnews

(Di venerdì 5 luglio 2019) In Puglia, e non solo, ormai non si parla quasi d'altro, se non di quanto accaduto ieri sera a Triggiano nei pressi del centro commercialeblu, dove 4del Bengalaletteralmenteun, il 61enne Ettore Weber. Egli, fino a ieri, era uno dei domatori più bravi e famosi d'Italia. Conosceva benissimo quegli animali, con cui aveva a che fare ogni giorno. Ieri però qualcosa è andato storto: ad avventarsi per prima sullo sfortunato uomo sarebbe stata una dellereali del Bengala, subito dopo sono passate all'attacco le altre tre. Tutto è avvenuto sotto gli occhi increduli degli altri artisti circensi, durante le ultime prove per lo spettacolo successivo. Al momento gli animali si trovano custoditi e protetti presso lodi, nel brindisino: in attesa di decidere il loro destino sono state poste sotto sequestro. Indagini in corso La Procura di ...

