Bargiggia | ' Paratici ha incontrato Wanda Nara ad Ibiza'

(Di venerdì 5 luglio 2019) Il mercato della Juventus è entrato nel vivo in questo inizio luglio: all'ufficializzazione di Luca Pellegrini hanno fatto seguito quelle di Adrien Rabiot e di Gianluigi Buffon, che ha firmato un contratto di un anno e poi dal 2020-2021 dovrebbe diventare un dirigente bianconero. Probabile però che il mercato bianconero non si fermi qui, anche se prima di ulteriori investimenti sarà necessario pensare a qualche cessione pesante: i possibili indiziati a lasciare Torino sono Joao Cancelo, Khedira, Matuidi, Higuain e Mandzukic. Il più vicino all'addio alla Juventus sembrerebbe il terzino portoghese, il quale interessa a Manchester City e Bayern Monaco e che è valutato almeno 60 milioni di euro dai bianconeri. In avanti le eventuali partenze di Higuain e Mandzukic potrebbero portare la Juventus ad investire su un'ulteriore punta, magari cercando di sfruttare qualche occasione di fine ...

lukelukaku : Buongiorno e ricapitoliamo : #Pedulla @DiMarzio @Paolo_Bargiggia confermano l’incontro segreto #Wanda - #Paratici a… - maxbonu : @InterCM16 @DiMarzio @InterCM16 la bufala di paratici a ibiza è di Bargiggia. Quello si Messi al Milan per intender… -