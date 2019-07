Barbari romanizzati Il governo populista e l’Unione Europea

huffingtonpost

(Di venerdì 5 luglio 2019) Circa un anno fa, intervistato dal Foglio sulla nascita delgiallo-verde, lo storico della Luiss Giovanni Orsina coniò, attingendo dalla cultura classica, l’espressione “romanizzazione dei” per indicare come i due partiti populisti, una volta saliti al potere, sarebbero stati disciplinati dalla complessità economica ed istituzionale del sistema.A distanza di dodici mesi la realtà ha catapultato inella fase della “romanizzazione”. L’aggiustamento del deficit e della spesa per evitare la procedura d’infrazione proposta dalla Commissioneè un chiaro segnale della normalizzazione economica dei partiti populisti. Alla nascita dell’esecutivo giallo-verde in molti temevano conseguenze politiche, istituzionali ed economiche gravissime per l’Italia. Non va dimenticato che fino a tre ...

