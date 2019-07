Auto a guida autonoma in autostrada nel 2024 | il piano Bmw-Mercedes

Quando vuoi stupire tutti con l’Auto dei sogni ma non sai guidare : la figuraccia di quest’uomo è imperdonabile : Ci troviamo a Doncaster, in Inghilterra, a una mostra di auto d’epoca. Un uomo, a bordo dell’iconica Chevrolet Chevelle del 1970, il sogno di molti appassionati di auto vintage, accelera all’improvviso di fronte al pubblico. Ma la sua incapacità alla guida non lo porterà lontano. Anzi… Video Twitter/emilnivantha L'articolo Quando vuoi stupire tutti con l’auto dei sogni ma non sai guidare: la figuraccia di ...

Ubriaco alla guida - si schianta contro un’ambulanza : poi fugge - lasciando i figli nell’Auto : Un uomo Ubriaco è stato arrestato dopo essersi scontrato con la propria auto con un'ambulanza, per poi fuggire lasciando i figli piccoli nella parte posteriore del veicolo danneggiato. I fatti sono avvenuti questa mattina a Forest Road, Walthamstow, nella parte orientale di Londra. Il sergente Collett condiviso le immagini del terribile incidente su Twitter.\\L'ufficiale era in giro per le strade della capitale britannica a svolgere attività di ...

Parcheggio disabili e contrassegno Auto - come funziona nei pressi di casa. La guida. : Parcheggio disabili e contrassegno auto, come funziona nei pressi di casa. La guida. Sappiamo del valore del Parcheggio disabili e del relativo contrassegno invalidi, una vera e propria agevolazione che lo Stato italiano garantisce a tutti coloro che sono portatori di handicap di vario tipo, al fine di consentire loro una maggiore integrazione nella vita quotidiana e nel mondo del lavoro. Vediamo di seguito come funziona nei pressi di ...

Guida Autonoma - Al via la collaborazione tra BMW e Daimler : I gruppi Daimler e BMW hanno ufficialmente dato il via alla loro collaborazione nel campo della Guida autonoma. I due costruttori tedeschi, a circa 5 mesi dal memorandum dintesa, hanno firmato i contratti definitivi di un'alleanza di lungo termine per lo sviluppo congiunto della prossima generazione di tecnologie (Sae Livello 4) per veicoli senza conducente. Possibili nuovi sviluppi. In particolare la collaborazione verte sui sistemi di ...

Nuova Zelanda. Ubriaco alla guida - si scontra con un’Auto e uccide una 20enne e la figlia di 2 anni : Il terribile incidente a Topuni, Nuova Zelanda, il 30 marzo di quest'anno. Oggi il tribunale distrettuale di Whangarei ha condannato a 4 anni e tre mesi Aizaeah Kori-Lee Tarawa, 19enne. Quel giorno era alla guida della sua auto con un tasso alcolico di oltre 3 volte superiore al consentito. Feriti gravemente anche il fidanzato della donna e il loro bambino di 1 anni.Continua a leggere

AVSimulation e ANSYS accelerano lo sviluppo di sistemi di guida Autonomi e sicuri : I veicoli autonomi di nuova generazione potranno essere progettati in modo più rapido, sicuro ed economico grazie a un’alleanza strategica tra AVSimulation e ANSYS. La collaborazione porterà all’integrazione della rivoluzionaria tecnologia di simulazione di AVSimulation con le soluzioni immersive di simulazione della guida autonoma di ANSYS, rendendo più veloce la realizzazione di veicoli autonomi da parte delle case automobilistiche. Il ...

AVSimulation e ANSYS accelerano lo sviluppo di sistemi di guida Autonomi e sicuri : I veicoli autonomi di nuova generazione potranno essere progettati in modo più rapido, sicuro ed economico grazie a un’alleanza strategica tra AVSimulation e ANSYS. La collaborazione porterà all’integrazione della rivoluzionaria tecnologia di simulazione di AVSimulation con le soluzioni immersive di simulazione della guida autonoma di ANSYS, rendendo più veloce la realizzazione di veicoli autonomi da parte delle case automobilistiche. Il ...

Monet - il fronte unito del Giappone sulla guida Autonoma : Mazda - Subaru - Suzuki e Toyota insieme : ?????, che sarebbe “l’unione fa la forza” in lingua Giapponese. I colossi dell’auto nipponica hanno deciso di unire le forze per una nuova alleanza volta a sviluppare le tecnologie di guida autonoma ed i servizi di mobilità. Una joint venture da 23 milioni di euro a cui avevano dato vita, lo scorso autunno, Toyota e il gigante dell’hi-tech Softbank: prende il nome di “Monet Technologies” e ora annovera sotto il suo cappello anche Mazda, Suzuki, ...

Guida Autonoma - In Giappone nasce una nuova alleanza : Il settore automobilistico Giapponese ha dato vita a una nuova alleanza nel campo delle tecnologie per la Guida autonoma e dei servizi per la mobilità del futuro. La Mazda, la Suzuki, la Subaru, la Daihatsu e la Isuzu (specializzata nei veicoli commerciali) hanno aderito alla Monet Technologies, joint venture avviata nell'autunno dell'anno scorso dalla Toyota e dal colosso dell'high-tech Softbank.Poche defezioni. In pratica quasi tutto il ...

Guida Autonoma - In Giappone si profila una nuova alleanza : Il settore automobilistico Giapponese sta per varare una nuova alleanza nel campo delle tecnologie per la Guida autonoma e dei servizi per la mobilità del futuro. La Mazda, la Suzuki, la Subaru, la Daihatsu e la Isuzu (specializzata nei veicoli commerciali) hanno in programma di aderire alla Monet Technologies, joint venture avviata nell'autunno dell'anno scorso dalla Toyota e dal colosso dell'high-tech Softbank.Poche defezioni. In pratica quasi ...

BMW - Svelata una Serie 7 a guida Autonoma di quarto livello : Nel corso dell'evento #NEXTGen la BMW ha mostrato anche l'evoluzione dei suoi sistemi di guida autonoma. Per l'occasione è stato esposto un prototipo della Serie 7 con guida autonoma di livello 4, basato curiosamente sulla variante pre-restyling dell'ammiraglia tedesca.Un tocco sul display per iniziare il viaggio. Gli utenti possono prenotare la vettura da una App e accedere al servizio, indicando il punto di incontro. Una volta a bordo, ...

Caos motori Diesel : scopri fino a quando potrai circolare con la tua Auto|La guida : Divieti, scadenze, aree sempre più ristrette e limitazioni che generano confusione tra gli automobilisti. Ecco una guida per capire un po’ di più a che cosa si va incontro

Guida Autonoma - Apple acquista la start-up Drive.AI : Il colosso dell'informatica Apple ha acquistato la Drive.AI, una startup specializzata in tecnologie per la Guida autonoma. L'acquisizione rappresenta un segnale di rinnovato interesse della multinazionale di Cupertino per un progetto, denominato Titan, che rimane però ancora ammantato da un alone di mistero.Una mossa per assumere ingegneri. La Drive.AI è sostanzialmente una società ormai inattiva. Fino a pochi mesi fa gestiva una piccola flotta ...

Apple ha acquisito Drive.ai - una startup per i sistemi di guida Autonoma dei veicoli : Apple ha acquisito Drive.ai, una startup che progetta sistemi per la guida autonoma dei veicoli con una valutazione intorno ai 200 milioni di dollari. La società, verso la quale avevano mostrato interesse diverse altre aziende, ha terminato le attività un