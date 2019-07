Asus ZenBook S13 | prestazioni in movimento | con stile

wired

(Di venerdì 5 luglio 2019) Per lavorare e studiare il notebook continua ad essere indispensabile. La tecnologia ha però permesso a questa categoria di prodotti di evolversi non solo dal punto di vista delle performance, ma ancor di più per quanto riguarda il design e la portabilità. Lo dimostra chiaramente il nuovoS13 (UX392), l’ultrabook dell’azienda asiatica per chi vuole un bilanciamento ideale tra mobilità e. L’elemento distintivo di questo notebook risiede infatti nell’estrema compattezza. Le sue dimensioni sono quasi quelle di un iPad Pro, misurando appena 12,9 x 316 x 195 millimetri. Facilissimo quindi da trasportare e da riporre nello zaino o in una borsa. Per avere la certezza che non ci fossero sprechi di spazio, lo chassis in metallo è stato ricavato da un blocco unico di alluminio: questo ha consentito di forgiare il coperchio del laptop e le incisioni che circondano la ...

