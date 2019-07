Assegni familiari, scontro M5S-Lega

E'tra M5S esull'assegno familiare unico proposto dal ministro per la Famiglia, Fontana. "Il governo lavora a un assegno unico che va dai cento ai trecento euro per ogni bambino dai zero fino ai 26 anni: credo che in questo modo riusciremo a contrastare il calo demografico",annuncia il ministro in un'intervista. Ma il M5S: una misura troppo costosa.E accusa Fontana di "giocare a tombola".Il viceministro all'Economia,Castelli,stima un costo tra i 18 e i 54 mld. Dallareplicano:chi gioca a tombola è il M5S.(Di venerdì 5 luglio 2019)