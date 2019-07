Arezzo | schiaffi e pizzicotti ai bimbi all' asilo nido per farli stare fermi | maestra

Arezzo - schiaffi e minacce ai bimbi dell'asilo : educatrice interdetta per un anno : Tutto sarebbe avvenuto quando la donna era sola, con le sue collaboratrici, estranee alle accuse, in pausa o impegnate in altre stanze

Arezzo - schiaffi e colpi in testa per far dormire i bambini : sospesa maestra di un asilo nido : La titolare e maestra di un asilo nido di San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo, è stata sospesa dalla professione per un anno per aver maltrattato con schiaffi, pizzichi e minacce i suoi alunni. A denunciare i fatti sono state alcune mamme preoccupate per lo strano comportamento dei bambini.Continua a leggere