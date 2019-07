Apre un barattolo di gelato | lo lecca e poi lo ripone nel freezer del supermercato

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2019) Una ragazza ha preso undaldi un, lo ha aperto e si è messa are il. Poi lo ha chiuso e riposto sullo scaffale come se niente fosse. Una bravata immortalata con un video poi pubblicato sui social dove presto è diventato però virale, con oltre 11 milioni di visualizzazioni in pochi giorni, e così la cosa ha fatto il giro del mondo. È successo negli Stati Uniti, in Texas, in undella catena Walmart: l’episodio è salito alla ribalta delle cronache ed è arrivato all’attenzione anche della polizia, tanto che ora la giovane è ricercata e rischia una condanna da 2 a 20 anni di carcere oltre a una multa fino a 10mila dollari, come riferisce la Cnn. What kinda psychopathic behavior is this?! pic.twitter.com/T8AIdGpmuS — Optimus Primal (@BlindDensetsu) 29 giugno 2019 Il video mostra la giovane donna ancora non identificata ...

