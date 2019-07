App conta-calorie nel mirino | possono acuire i disordini alimentari

Le migliori App contapassi Android e iOS : Sapere quanti passi si fanno durante la giornata può essere molto utile a chi pratica attività fisica blanda e vuole sapere quanta strada fa tutti i giorni, così da poter adottare una dieta bilanciata al consumo di calorie bruciato. Con tutti i sensori di cui sono dotati i moderni smartphone Android e iOS (incluso il […] Le migliori App contapassi Android e iOS

Ecco le principali novità in arrivo su WhatsApp : pubblicità - contatti - temi e QR code : Le novità di WhatsApp simultaneamente in cantiere non sono poche e vale la pena di riassumere le più importanti L'articolo Ecco le principali novità in arrivo su WhatsApp: pubblicità, contatti, temi e QR code proviene da TuttoAndroid.

Formula 1 – Contatto Leclerc-VerstAppen - Rosberg non ha dubbi : “Max ha volutamente allungato per buttarlo fuori pista” : Nico Robserg analizza quanto accaduto domenica a Spielberg: il parere dell’ex pilota tedesco sul Contatto Verstappen-Leclerc Fa ancora discutere quanto accaduto domenica pomeriggio al Red Bull Ring. La vittoria di Verstappen dopo il sorpasso su Leclerc e la lunghissima attesa per scoprire la decisione dei commissari sull’investigazione della manovra dell’olandese della Red Bull hanno reso il Gp d’Austria ...

F1 - la FIA si difende : “Il contatto VerstAppen-Leclerc era regolare - niente a che vedere con Vettel-Hamilton a Montreal” : Il Gran Premio di Austria 2019 di Formula Uno rimarrà nella memoria di tutti gli appassionati a lungo grazie ai suoi numerosi colpi di scena. Un insieme di emozioni che non si sono ancora sopite, e non stiamo certo parlando solo per i due grandi protagonisti Max Verstappen e Charles Leclerc. Il loro contatto a pochi giri dal termine ha suscitato svariate polemiche, con la FIA che ha atteso diverse ore per pronunciarsi ufficialmente ...

Formula 1 - Chris Horner shock : “il contatto VerstAppen-Leclerc? Era compito di Charles spostarsi” : Il team principal della Red Bull ha sottolineato come fosse impensabile togliere la vittoria a Verstappen in Austria Chris Horner non nasconde la propria gioia per la vittoria ottenuta in Austria, un successo costruito in tutto e per tutto da Max Verstappen, partito malissimo ma poi riuscito a rimontare fino alla prima posizione. AFP/LaPresse Sotto accusa è finito il suo sorpasso su Leclerc, una manovra giudicata regolare dai Commissari di ...

VIDEO CONTATTO VERSTAppEN-LECLERC : NO PENALITÀ/ Ferrari : "commissari sbagliano" : Verstappen Leclerc, VIDEO CONTATTO alla fine del GP d'Austria 2019: sorpasso pilota Red Bull senza PENALITÀ, beffa Ferrari 'commissari Formula 1 sbagliano'

VIDEO F1 - il sorpasso di Max VerstAppen su Charles Leclerc : ruota a ruota e contatto - nessuna penalità : nessuna sanzione per l’olandese della Red Bull Max Verstappen, vittoria del GP d’Austria (nona prova del Mondiale 2019 di F1) per lui e secondo posto per il ferrarista Charles Leclerc: questa la decisione dei giudici sul contatto al penultimo giro della corsa a Spielberg. Un pomeriggio in cui è accaduto di tutto, non solo per una gara ricca di spunti, ma anche per il post, tra dichiarazioni piuttosto secche delle scuderie concorrenti ...

VIDEO F1 - Highlights e sintesi GP Austria 2019 : i momenti salienti e il contatto tra VerstAppen e Leclerc : Il Gran Premio d’Austria 2019 di Formula Uno rimarrà nella memoria degli appassionati a lungo. La vittoria di Max Verstappen, dopo lo splendido duello contro Charles Leclerc, è stata una vera gemma al termine di 71 giri di grandissima intensità. La conformazione della pista permette sorpassi e duelli e così è stato. L’olandese e il monegasco hanno scritto una pagina della storia della Formula Uno quest’oggi, mettendo ...

Formula 1 – VertAppen non ha dubbi : “contatto con Leclerc? Fa parte delle gare - spero che gli steward…” : Max Verstappen trionfa in Austria dopo aver mandato Leclerc fuori pista con un sorpasso: il pilota Red Bull definisce il contatto una semplice ‘parte di gara’ Finale emozionante nel Gp d’Austria. Al 69° giro Vertappen passa di prepotenza su Leclerc spingendolo fuori pista e andandosi a prendere la vittoria sul circuito del Red Bull Ring. La manovra è finita sotto investigazione. Il pilota Red Bull, intervistato da Sky ...

VerstAppen vince il Gp d'Austria - Leclerc secondo su Ferrari Vittoria sotto investigazione per un contatto Diretta : I commissari sportivi hanno messo sotto investigazione la manovra di Verstappen su Leclerc Finale - vince un incredibile Verstappen davanti a Leclerc Bottas Vettel Hamilton Norris Gasly Sainz...

