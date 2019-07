Anziano investito mentre è in bici | ricoverato in gravi condizioni

Cammina sul ciglio della strada con la fidanzata : investito e ucciso da un Anziano : Tragedia nella tarda mattinata di oggi, 5 giugno, a Piavola di Mercato Saraceno (Cesena) dove un 26enne, Andrea Fiorellini, ha perso la vita. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzo è rimasto ucciso sul colpo, falciato da un'auto in transito. Il giovane si trovava insieme alla propria ragazza e insieme stavano Camminando sul ciglio della strada, in un tratto dove manca il marciapiede, in via Pietro Nenni, in direzione Piavola. ...