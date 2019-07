Antonino Barillà a CalcioWeb | “Con il Parma anno positivo Ho rinnovato | vogliamo alzare

calcioweb.eu

(Di venerdì 5 luglio 2019) Lunga e interessante intervista della nostra redazione ad, centrocampista del. Il calciatore ducale si è concesso ai microfoni di, dove ha parlato non solo della sua attuale squadra ma anche di Reggina e di curiosità legate al mondo calcistico e non. Reduce da una stagione molto positiva con la maglia degli emiliani,ha inanellato 31 presenze realizzando 3 gol. Il centrocampista ha vissuto una settimana intensa tra il rinnovo di contratto e la nascita della sua secondogenita, Rachele. BILANCIO STAGIONALE –parla così, ai microfoni di, dello scorso campionato: “Molto, un’annata bella da parte di tutta la squadra. Sinceramente non mi aspettavo di trovare neanche tutto questo spazio; poi, piano piano, ho avuto la possibilità di dimostrare il mio valore e mi sono fatto trovare sempre pronto. ...

ParmaLiveTweet : Fiocco rosa in casa Parma: è nata Rachele Barillà: Grande gioia in casa Parma, con Antonino Barillà che è diventato… - mapivi63 : RT @1913parmacalcio: Fiocco rosa in casa Parma Calcio: è nata Rachele #Barillà! Un abbraccio da parte di tutta la famiglia crociata alla nu… - arieccoci : RT @1913parmacalcio: Fiocco rosa in casa Parma Calcio: è nata Rachele #Barillà! Un abbraccio da parte di tutta la famiglia crociata alla nu… -