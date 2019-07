Anticipazioni palinsesti Rai | accorciata La prova del cuoco | Clerici fuori dal prime time

Blastingnews

(Di venerdì 5 luglio 2019) Tante novità bollono in pentola per la prossima stagione televisiva del gruppo Rai. I nuovi, che saranno presentati agli inserzionisti pubblicitari il prossimo 9 luglio, pullulano di nuovi programmi, ma anche di graditi ritorni e di riconferme. Tra i volti noti che rivedremo sulla rete ammiraglia vi segnaliamo Mara Venier, che ritroveremo al timone di Domenica In, ma anche Elisa Isoardi, che condurrà una nuova edizione de Ladel, seppur in versione più breve rispetto allo scorso anno. E poi, ancora, assisteremo al ritorno in video di Lorella Cuccarini e a quello dell'amatissimo e inimitabile Fiorello. IRai dell'autunno 2019-2020:laLesuiRai della stagione tv 2019-2020 rivelano che quest'anno Ladelandrà in onda in versione ridotta e non partirà più alle 11.30 così come è successo lo scorso anno. Il ...

