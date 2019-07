Angela Nasti e Mattia Marciano di nuovo insieme? Fan stupiti | lo scoop

Uomini e Donne : Angela Nasti ripensa a Mattia Marciano? Il gossip : Angela Nasti di Uomini e Donne e Mattia Marciano: riavvicinamento all’orizzonte? Angela Nasti, prima di diventare tronista di Uomini e Donne, come tutti sapranno bene, ha avuto una lunga storia con Mattia Marciano. Motivo per cui l’ultima indiscrezione lanciata su di loro dal magazine Chi dalla sua pagina ufficiale instagram ha già acceso gli animi dei loro rispettivi fan. Di cosa si tratta? In pratica, secondo le voci di corridoio ...

Jack Vanore : "Alessio Campoli e Angela Nasti? Non è mai iniziata" : Opinionista in alcune puntate di Uomini e Donne, Jack Vanore ha detto la sua su alcune coppie nate all'interno del dating show condotto da Maria De Filippi nel primo pomeriggio di Canale 5.Ecco cosa ha dichiarato Vanore rispondendo ad alcune domande su Instagram da parte dei suoi follower su Alessio Campoli e Angela Nasti: "Per Angela non ci sono stati proprio i presupposti di voler proseguire la conoscenza. Secondo me non è mai iniziata la ...

Angela Nasti lascia l’Italia dopo la rottura con Alessio Campoli : Uomini e Donne: Angela Nasti vola a Ibiza dopo le polemiche per l’addio a Alessio Poco fa Angela Nasti ha pubblicato alcune storie su instagram per rivelare ai suoi tantissimi fan di star partendo per la volta di Ibiza. Difatti probabilmente l’ex tronista del Trono Classico di Uomini e Donne, dopo tutte le polemiche per la fine della sua storia d’amore con Alessio Campoli, ha deciso di concedersi qualche giorno di relax con i ...

Luca Daffré ha una nuova fiamma : dopo Angela Nasti arriva Giorgia : Non si può certo parlare di nient'altro se non che di frequentazione, ma la cosa certa è che Luca Daffré abbia definitivamente dimenticato Angela Nasti, la bella tronista napoletana di Uomini e Donne che aveva preferito scegliere un'altra persona in occasione dell'ultima puntata del programma.Se infatti Daffré aveva immediatamente risposto alla mancata scelta di Angela Nasti con un sonoro: "Se fossi uscito dal programma con te avrei capito che ...

Uomini e Donne - Angela Nasti : "Quanta cattiveria che c'è in giro... Certe cose mi toccano" : Non è andato proprio giù ad una parte dei telespettatori appassionati di Uomini e Donne (non tutti, ovviamente), il comportamento tenuto da Angela Nasti, una delle troniste dell'ultima edizione andata in onda su Canale 5, una volta terminato il programma.La sua storia con il corteggiatore da lei scelto, Alessio Campoli, infatti, non è minimamente decollata e, in molti, hanno accusato la sorella di Chiara Nasti di aver utilizzato il programma ...

Uomini e Donne - Angela Nasti smentisce il flirt con Guido Grimaldi : "Sono single" : Non cessa di far parlare di sé Angela Nasti, tronista dell'ultima stagione di Uomini e Donne, che in meno di due settimane si è separata dal corteggiatore che aveva scelto all'interno del programma, durante la fase finale della Scelta. Alessio Campoli è resistito al suo fianco appena 13 giorni e, secondo gli hater che la seguono, Angela lo avrebbe scelto solo per ottenere popolarità mediatica e trovare una copertura per la sua presunta ...

Uomini e Donne : Angela Nasti parla del periodo difficile dopo la scelta : Uomini e Donne, periodo difficile per Angela Nasti: la confessione dell’ex tronista Questo non è sicuramente un periodo facile per Angela Nasti. L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo aver concluso il fidanzamento lampo con Alessio Campoli, ha dovuto fare i conti con le critiche ricevute sui social a seguito della sua scelta. Il fatto […] L'articolo Uomini e Donne: Angela Nasti parla del periodo difficile dopo la scelta proviene ...

