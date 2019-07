Amici Vip | l' ufficio stampa di Maria De Filippi precisa | ' Anticipazioni sul cast non vere'

Amici Vip - da settembre su Mediaset senza Maria De Filippi alla conduzione : Amici Vip parte da settembre su Mediaset, ma non sarà condotto da Maria De Filippi, che vuole dedicarsi invece ai ragazzi del programma

